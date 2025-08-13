تمدید مهلت ثبت نام اولین المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علی احسانی؛ مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیر کل اجرایی اولین المپیاد ورزش های فناورانه با اعلام این خبر گفت: علاقهمندان تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند جهت ثبتنام به این نشانی اینترنتی مراجعه کنند.
وی افزود: اولین المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی سراسر کشور از ۲۱ الی ۲۶ شهریورماه به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
دبیر کل اجرایی اولین المپیاد ورزش های فناورانه خاطر نشان کرد: این المپیاد در رشته های: دیجیتال و فیجیتال شامل: مینیفوتبال،فیفا رباتیک شامل: فوتبالیست سبکوزن، شبیهسازی سهبعدی فوتبال، خودروی خودران، شبیهسازی خودروی خودران و ربات های انساننما بخش نوآوری وفناوری شامل: تحلیل بیومکانیکی و آسیبشناسی فعالیتهای ورزشی، طراحی اپلیکیشنهای ورزشی، طراحی صنعتی محصولات ورزشی، شبیهسازی الکترونیکی ابزارهای ارزیابی در ورزش، نوآوری و توسعه کسبوکار ورزشی برگزار میشود.
احسانی یادآور شد: علاقهمندان کسب اطلاعات بیشتر به سایت ftso.aut.ac.ir مراجعه و با آدرس ایمیل najafi@aut.ac.ir و شماره تلفن های ۰۲۱۶۴۵۴۳۱۳۹ و ۰۹۲۱۲۳۴۴۵۰۹ دبیرخانه المپیاد تماس بگیرند.
