مرز میلک و شاهگل؛ دروازه رونق اقتصادی سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: مرزهای میلک و شاهگل در استان سیستان و بلوچستان، به دلیل موقعیت راهبردی و همجواری با کشور افغانستان، ظرفیتهای بالقوه فراوانی برای توسعه اقتصادی، تجاری و اجتماعی استان دارند. این دو مرز نه تنها میتوانند به عنوان دروازههای صادرات و واردات کالا عمل کنند، بلکه در صورت مدیریت صحیح، میتوانند به موتور محرک توسعه منطقه و حتی کشور تبدیل شوند.
مرز میلک و مرز شاهگل در محدوده شمال استان قرار دارند و هر دو، ارتباط مستقیم با بازار افغانستان را فراهم میکنند. با توجه به اینکه افغانستان کشوری محصور در خشکی است و نیاز جدی به مسیرهای ترانزیتی کوتاه و امن برای واردات و صادرات دارد، این دو مرز میتوانند به مسیرهای کلیدی مبادلات کالا میان آسیای میانه و آبهای آزاد (از طریق بندر چابهار) تبدیل شوند.
ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیر مستقیم برای مردم سیستان
فعالسازی کامل مرز میلک و شاهگل میتواند موجب افزایش صادرات کالاهای ایرانی، بهویژه محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، فرآوردههای نفتی و محصولات صنعتی شود. این روند نه تنها درآمد ارزی استان را افزایش میدهد، بلکه هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم برای مردم بومی ایجاد میکند. شکلگیری بازارچههای مرزی و مراکز فرآوری کالا میتواند از مهاجرت بیرویه روستاییان جلوگیری کرده و پویایی اقتصادی را به مناطق مرزی بازگرداند.
توسعه فعالیتهای اقتصادی در مرزهای میلک و شاهگل، با افزایش حضور نیروهای بومی و فعال شدن چرخه معیشت محلی، موجب تقویت امنیت پایدار میشود. زمانی که مردم از طریق تجارت و فعالیت قانونی درآمد کسب کنند، گرایش به فعالیتهای غیرقانونی یا قاچاق کاهش مییابد و تعامل مثبت میان دو سوی مرز شکل میگیرد.
سیستان و بلوچستان میتواند حلقه زنجیره تجارت جهانی تبدیل شود
یکی از مزیتهای مهم این مرزها، امکان پیوند آنها با بندر چابهار است. کالاهایی که از طریق مرز میلک و شاهگل وارد یا صادر میشوند، میتوانند از مسیر زمینی به بندر چابهار منتقل شده و از آنجا به بازارهای جهانی ارسال شوند. این همافزایی، چابهار را به یک هاب ترانزیتی بینالمللی و سیستان و بلوچستان را به حلقه مهمی در زنجیره تجارت جهانی تبدیل میکند.
مرزهای میلک و شاهگل نه تنها مسیرهای تجاری، بلکه کلید توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان هستند. با برنامهریزی جامع، سرمایهگذاری در زیرساختها، ایجاد امنیت پایدار و تعامل سازنده با افغانستان، این دو مرز میتوانند به محور رشد اقتصادی، افزایش رفاه مردم و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی استان در منطقه تبدیل شوند.
ثبت بیش از ۱۴۰ شرکت تجاری، اقتصادی، تولیدی و خدماتی در منطقه آزاد سیستان
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد سیستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف اصلی ما ایجاد رفاه و اشتغال برای مردم است. در همین راستا، اقدامات گستردهای در حوزههای مختلف مانند تردد خودرو، جذب سرمایهگذاری و ساماندهی زیرساختها در حال انجام است.
حسین سنجرانی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای تأمین استان و اختیاراتی که رئیسجمهور به استاندار تفویض کرده، خودروهای پلاک منطقه آزاد سیستان میتوانند در کل استان سیستان و بلوچستان تردد کنند. این تصمیم برای افزایش رضایتمندی مردم و تسهیل زندگی روزمره آنها اتخاذ شده است.
وی افزود: ما در حال تدوین سیاستهایی هستیم که بهویژه برای ماشینآلات سنگین فعال در بخش معدن و ناوگان جادهای، امکان تردد موقت در شرق کشور فراهم شود. این اقدام میتواند به رونق اقتصادی منطقه و توسعه کریدورهای حملونقل شمال به جنوب و شرق به غرب کمک زیادی کند.
مدیرعامل منطقه آزاد سیستان تصریح کرد: طبق قانون، با تأسیس منطقه آزاد، مالکیت اراضی در محدوده به سازمان منتقل میشود، اما مالکیت مردم به رسمیت شناخته شده و پابرجاست. هیچ مشکلی در واگذاری اسناد به مردم وجود ندارد و ما خود را مکلف میدانیم که پس از تعیین تکلیف نهایی، اسناد را به صاحبان زمین و خانه تحویل دهیم.
اهمیت فعال سازی محور چابهار میلک برای تحول اقتصادی شرق کشور
وی گفت: خوشبختانه سرمایهگذاران داخلی و خارجی زیادی علاقهمند به حضور در منطقه هستند. تاکنون بیش از ۱۴۰ شرکت در حوزههای مختلف تجاری، اقتصادی، تولیدی و خدماتی ثبت شدهاند. حتی برخی سیستانیهای مقیم خارج استان، برای سرمایهگذاری و بازگشت به زادگاه خود ابراز تمایل کردهاند.
سنجرانی بیان کرد: تولیدکنندگانی که صادراتمحور هستند، مورد حمایت ویژه ما قرار میگیرند. همچنین بازارچه مرزی شاهگل را داریم که اکنون برای حدود ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده و برنامه داریم این رقم را به ۱۰ هزار نفر برسانیم.
وی در پایان افزود: رویکرد اصلی منطقه آزاد سیستان بر ترانزیت، تبادلات اقتصادی و تجارت با افغانستان است. اگر محور چابهار-میلک فعال شود، بدون شک شرق ایران متحول خواهد شد.
