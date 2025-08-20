مرکز رشد واحدهای فناور فرصتی برای رشد و اشتغال جوانان ایرانشهری

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: در سال‌های اخیر، مفهوم توسعه اقتصادی بیش از هر زمان دیگری با مقوله دانش‌بنیان و نوآوری گره خورده است. دیگر تنها منابع طبیعی و زیرساخت‌های سنتی عامل پیشرفت به شمار نمی‌آیند، بلکه بهره‌گیری از دانش روز، فناوری‌های نوین و خلاقیت نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین موتور محرک رشد اقتصادی شناخته می‌شوند.

این رویکرد جدید، نه تنها به افزایش بهره‌وری و ارتقا کیفیت زندگی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد شغل‌های پایدار و با ارزش افزوده بالا نیز می‌گردد.

مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری به عنوان حلقه‌های واسط میان دانشگاه، صنعت و بازار نقش کلیدی ایفا می‌کنند. این نهادها با فراهم آوردن امکانات زیرساختی، حمایت‌های مالی و ارائه مشاوره‌های تخصصی، بستری فراهم می‌سازند تا ایده‌های نوآورانه به مرحله تجاری سازی برسند و به محصولات و خدماتی تبدیل شوند که پاسخگوی نیازهای جامعه باشند. ایجاد چنین زیست بوم‌هایی در مناطق کمتر برخوردار کشور، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه متوازن و عدالت محور بگشاید.

شرکت‌های دانش بنیان در ایرانشهر فرصتی ارزشمند برای پرورش استعداد جوانان بومی

ایرانشهر، با وجود ظرفیت‌های فراوان در بخش‌های کشاورزی، صنایع دستی و خدمات، همچنان با چالش‌های جدی در زمینه اشتغال و مهاجرت نیروی انسانی مواجه است. ایجاد مراکز نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در این شهرستان، فرصتی ارزشمند برای پرورش استعدادهای جوان، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و هدایت سرمایه‌های انسانی به سمت فعالیت‌های مولد به شمار می‌رود.

مرکز رشد واحدهای فناور ایرانشهر یکی از نمونه‌های موفق این حرکت است که با تأکید بر نیازهای بومی منطقه، تلاش دارد نوآوری را به موتور محرک توسعه محلی تبدیل کند. پرداختن به دستاوردها و چشم‌اندازهای این مرکز، تصویری روشن از آینده اقتصادی ایرانشهر ترسیم می‌کند؛ آینده‌ای که در آن، دانش و کارآفرینی نقش اصلی را در ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه پایدار ایفا خواهند کرد.

تمرکز بر نیاز بومی مهمترین دستاورد مرکز رشد واحدهای فناور است

مدیر مرکز رشد دانشگاه ایرانشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود ظرفیت‌های فراوان در بخش‌های کشاورزی و خدمات، همواره با چالش‌هایی در زمینه اشتغال مواجه بوده‌ایم؛ اما رویکرد نوین توسعه، که بر پایه نوآوری و دانش‌بنیان کردن فعالیت‌ها استوار و مسیر تازه‌ای را گشوده است. مرکز رشد واحدهای فناور ایرانشهر، با فراهم آوردن زیرساخت‌ها، مشاوره‌های تخصصی و حمایت‌های مالی و معنوی، بستری ایده‌آل برای رشد شرکت‌های نوپا و استارت آپ‌ها فراهم آورده است.

حلیمه پیری افزود: این پارک، بیش از آنکه یک مرکز اداری باشد، یک زیست‌بوم پویا است که در آن ایده‌ها شکل می‌گیرند، پرورش می‌یابند و به محصولات و خدماتی تبدیل می‌شوند که قابلیت ایجاد شغل و ارزش افزوده بالا را دارند.

وی بیان کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای مرکز رشد واحدهای فناور، تمرکز بر نیازهای بومی منطقه و تبدیل آنها به فرصت‌های کارآفرینی است. شرکت‌های مستقر در این پارک، با بهره‌گیری از دانش روز و فناوری‌های نوین، راهکارهایی برای بهره‌وری بیشتر در کشاورزی، توسعه صنایع دستی، بهبود خدمات شهری و حتی ورود به بازارهای دیجیتال ارائه می‌دهند.

مدیر مرکز رشد دانشگاه ایرانشهر گفت: این رویکرد، نه تنها به ایجاد شغل‌های مستقیم منجر می‌شود، بلکه با تقویت زنجیره‌های ارزش، به صورت غیرمستقیم نیز بر اشتغال‌زایی در سایر بخش‌ها تأثیر می‌گذارد.

پیری تصریح کرد: تأکید بر آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی نیز از دیگر ویژگی‌های برجسته مرکز رشد واحدهای فناور است. برگزاری کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های منتورینگ و رویدادهای کارآفرینی، به جوانان منطقه کمک می‌کند تا مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار دانش‌بنیان را کسب کنند و حتی خود به کارآفرینانی موفق تبدیل شوند.

مرکز رشد واحدهای فناور پلی بین دانشگاه، صنعت و بازار است

وی افزود: این چرخه، به تدریج فرهنگ کارآفرینی را در منطقه تقویت کرده و نیروی انسانی متخصص و خلاق را برای آینده اقتصادی ایرانشهر پرورش می‌دهد. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به جای مهاجرت به شهرهای بزرگ، اکنون فرصت‌های شغلی و کارآفرینی را در شهر خود می‌یابند که این خود به توسعه پایدار منطقه کمک شایانی می‌کند.

مدیر مرکز رشد دانشگاه ایرانشهر گفت: مرکز رشد واحدهای فناور به عنوان پلی بین دانشگاه، صنعت و بازار عمل می‌کند، این نقش محوری، به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند تا با نیازهای واقعی بازار آشنا شوند و محصولات و خدماتی را توسعه دهند که پاسخگوی این نیازها باشند.

وی بیان کرد: ارتباط مستمر با نهادهای دولتی و بخش خصوصی نیز به تسهیل فرآیندهای اداری و جذب سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های نوپا کمک می‌کند. این هم‌افزایی، پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی ایرانشهر را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

پیری تصریح کرد: با نگاهی به دستاوردهای مرکز رشد واحدهای فناور ایرانشهر می‌توان گفت که این نهاد، نه تنها یک مرکز تحقیقاتی، بلکه یک کانون امید برای آینده اقتصادی منطقه است. تمرکز بر کارآفرینی و ایجاد شغل‌های دانش‌بنیان، راهبردی هوشمندانه است که می‌تواند ایرانشهر را به الگویی موفق در توسعه پایدار و اشتغال‌زایی تبدیل کند.

مدیر مرکز رشد دانشگاه ایرانشهر در پایان خاطرنشان کرد: تداوم حمایت‌ها از این رویکرد و گسترش فعالیت‌ها، بدون شک افق‌های روشنی را برای رفاه و پیشرفت شهرستان ایرانشهر و مردمان سخت‌کوش آن ترسیم خواهد کرد. این مسیر، نه تنها به ایجاد شغل‌های بیشتر منجر می‌شود، بلکه به ارتقا کیفیت زندگی و افزایش امید به آینده در جامعه نیز کمک شایانی می‌کند.