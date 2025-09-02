  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

رشد ۵۴ درصدی حجم مبادلات اقتصادی از پایانه مرزی میلک در ۵ ماه گذشته

زاهدان - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از رشد ۵۴ درصدی حجم مبادلات اقتصادی از پایانه مرزی میلک طی ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

ایوب کرد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در پنج ماهه سالجاری، ۵۰۷ هزار و ۱۵۶ تن کالا به وسیله ۱۹ هزار و ۳۵۶ دستگاه کامیون از این پایانه مرزی جابجا شده که به ترتیب تناژ و دستگاه رشد ۵۴ و۴۸ درصدی را شاهد هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان افزود: از مجموع کالاهای جابجا شده، ۳۷۹ هزار و ۸۱۶ تن مربوط به ترانزیت و ۱۲۷ هزار و ۳۴۰ تن مربوط به صادرات بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پایانه مرزی میلک در توسعه تجارت با کشورهای همسایه، عمده کالاهای مبادله‌شده را سیمان، هیدروکربن و فرآورده‌های نفتی اعلام کرد و افزود: افزایش چشمگیر حجم مبادلات در این پایانه بیانگر رشد فعالیت‌های اقتصادی و نقش مؤثر آن در تقویت تجارت فرامرزی و توسعه پایدار منطقه است.

کرد همچنین با تأکید بر نقش اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان در ارتقای زیرساخت‌ها، تسهیل تردد ناوگان و پشتیبانی از فعالیت‌های لجستیکی، تصریح کرد: موقعیت راهبردی پایانه مرزی میلک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی شرق کشور، این مرز را به کانونی مهم برای ترانزیت، صادرات و تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده است.

