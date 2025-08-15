کاهش ۱۰ درصدی تجارت خارجی در ۴ ماهه ابتدایی امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تجارت خارجی گفت: سال گذشته عملکرد حوزه تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات غیرنفتی کشور خوب بود. در برنامه توسعه هفتم کشور، هدفی بلندمدت با عنوان ۲۳ درصد رشد سالانه پیش‌بینی شده بود.

صادرات غیرنفتی ایران رکورد ۵۸ میلیارد دلاری ثبت کرد

وی افزود: سال گذشته موفق شدیم صادرات غیرنفتی را با رشد ۱۵.۸ درصد به پایان برسانیم. هرچند به هدف ۲۳ درصد نرسیدیم، اما نسبت به سال‌های قبل رشد قابل‌توجه و امیدوارکننده‌ای رقم خورد. ضمن اینکه رسیدن ارزش صادرات به ۵۸ میلیارد دلار یک رکورد جدید بود که پیش از این ثبت نشده بود.

دهقان دهنوی ادامه داد: آغاز سال جدید، به‌ویژه در فصل بهار، با چند حادثه همراه بود. نخست، در اردیبهشت ماه انفجار در بندر «شهید رجایی» اتفاق افتاد که خسارت زیادی به بار آمد و موجب یک وقفه در فعالیت یکی از اصلی‌ترین بنادر کشور شد و تعدادی از هموطنان را از دست دادیم. همچنین «جنگ ۱۲ روزه» نیز منجر به وقفه و رکود در فعالیت‌های اقتصادی شد و این فضا مقداری به صادرات غیرنفتی و به طور کلی به تجارت خارجی کشور صدمه زد.

وی تصریح کرد: در ۴ ماهه ابتدای امسال، مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد هم صادرات و هم واردات کاهش یافته است؛ صادرات غیرنفتی حدود ۵.۵ درصد و واردات نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته و تجارت خارجی کشور به‌طور کلی حدود ۱۰ درصد افت را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: امیدواریم با تلاش بیشتر، فعالیت اقتصادی قوی‌تر و تحرک بالاتر در بخش خصوصی، این عقب‌ماندگی جبران شود تا این رکورد ارزشمند صادرات غیرنفتی که سال گذشته به دست آوردیم را تثبیت کنیم.

وی بیان کرد: بنیادهای اقتصاد ما قوی است و این حجم از صادرات، علی‌رغم رشد ۱۶ درصدی، هنوز در مقایسه با ظرفیت‌های اقتصاد کشور عدد بالایی نیست. پتانسیل رشد بسیار بیشتر وجود دارد، اما محدودیت‌هایی که بر اقتصاد وارد می‌شود، بر تولید اثرگذار است.

این مقام مسئول ادامه داد: وقتی به جزئیات آمار نگاه می‌کنیم، برخی حقایقی که دیده می‌شود، جای تأسف دارد. به‌عنوان مثال، در حوزه فولاد از لحاظ وزنی در سه ماهه ۱۰ درصد رشد صادرات داشتیم، اما از لحاظ ارزشی ۱۰ درصد کاهش را شاهد بودیم. این نشان می‌دهد به دلیل محدودیت انرژی و قطع برق صنایع، بسیاری از صنایعی که در زنجیره تولید مراحل جلوتر بودند نتوانسته‌اند تولید کنند. در نتیجه، به جای شمش آهن، آهن اسفنجی صادر شده و یا به جای آهن اسفنجی، کنسانتره صادر شده است؛ یعنی بیشتر به سمت خام‌فروشی حرکت کرده‌ایم.

دهقان دهنوی یادآور شد: کارخانه‌های ما به دلیل محدودیت انرژی نتوانسته‌اند فعالیت را ادامه دهند. اینجا جاهایی است که این موضوع خودش را نشان می‌دهد، همچنین برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه انرژی و توسعه سریع نیروگاه‌های خورشیدی، می‌تواند در سال جاری و سال آینده بخشی از این محدودیت‌ها را جبران کند، تا بتوانیم از سرمایه‌گذاری‌های که در تولید کرده‌ایم، استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید فولاد ما بسیار بالاتر از ارقام فعلی است. حتی در سال‌های گذشته تا ۸۰ درصد ظرفیت اسمی تولید داشتیم، اما اکنون به حدود ۶۰ درصد رسیده‌ایم که کاهش ۲۰ درصدی عمدتاً به دلیل محدودیت انرژی است. اگر این ظرفیت به تولید برسد، می‌تواند اعداد را ارتقا دهد.