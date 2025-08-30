  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

کشف ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در دشتیاری

دشتیاری - فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان از کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق در یک تانکر کشنده در شهرستان دشتیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران شهرستان دشتیاری در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان افزود: مأموران در بازرسی تکمیلی از این تانکر ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق، خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی از نوع گازوئیل کشف که ارزش ریالی آن بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه ۲۰ میلیارد ریال اعلام گردید.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و دو نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

