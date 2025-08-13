به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، با حکم وزیر علوم، مهدی رزاقی کاشانی و محمدرضا امید خواه نسرین اساتید مهندسی پلیمر و مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان عضو هیئت ممیزه مشترک پژوهشگاههای پلیمر و پتروشیمی ایران، شیمی و مهندسی شیمی ایران، رنگ و مواد و انرژی منصوب شدند.
در این حکم که به امضای حسین سیمایی رسیده، آمده است:
در اجرای بند (٤) ماده (۵) دستور العمل طرز تشکیل هیئت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن و نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم برای مدت دو سال به عضویت هیئت ممیزه مشترک پژوهشگاههای پلیمر و پتروشیمی ایران شیمی و مهندسی شیمی ایران، رنگ و مواد و انرژی منصوب میشوید.
شایسته است با عنایت به مفاد مواد (٦) و (۷) دستور العمل فوق الاشاره و دقت نظر نسبت به رعایت تأکیدهای مندرج در راهنمای عمل نمایندگان وزارت در هیئت های ممیزه» پیوست دستور العمل یادشده در جلساتی که به همین منظور تشکیل میشود شرکت فرمایید.
