انتصاب اساتید دانشگاه تربیت مدرس به عضویت هیئت ممیزه پژوهشگاه‌های برتر

اساتید رشته‌های مهندسی پلیمر و مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، به عضویت هیئت ممیزه مشترک پژوهشگاه‌های پلیمر و پتروشیمی، شیمی و مهندسی شیمی، رنگ و مواد و انرژی ایران منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، با حکم وزیر علوم، مهدی رزاقی کاشانی و محمدرضا امید خواه نسرین اساتید مهندسی پلیمر و مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان عضو هیئت ممیزه مشترک پژوهشگاههای پلیمر و پتروشیمی ایران، شیمی و مهندسی شیمی ایران، رنگ و مواد و انرژی منصوب شدند.

در این حکم که به امضای حسین سیمایی رسیده، آمده است:

در اجرای بند (٤) ماده (۵) دستور العمل طرز تشکیل هیئت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن و نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم برای مدت دو سال به عضویت هیئت ممیزه مشترک پژوهشگاههای پلیمر و پتروشیمی ایران شیمی و مهندسی شیمی ایران، رنگ و مواد و انرژی منصوب میشوید.

شایسته است با عنایت به مفاد مواد (٦) و (۷) دستور العمل فوق الاشاره و دقت نظر نسبت به رعایت تأکیدهای مندرج در راهنمای عمل نمایندگان وزارت در هیئت های ممیزه» پیوست دستور العمل یادشده در جلساتی که به همین منظور تشکیل میشود شرکت فرمایید.

شبنم درخشان

