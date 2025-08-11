  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

برگزاری سلسله نشست‌های «با هم حرف بزنیم» در دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس با هدف ارتقای مهارت‌های تعاملی در محیط کار و خانواده، سلسله نشست‌های «با هم حرف بزنیم» را ویژه تمامی دانشگاهیان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، امور بانوان و خانواده دانشگاه تربیت مدرس با همکاری اداره آموزش کارکنان این دانشگاه، سلسله نشست‌های «با هم حرف بزنیم» را برگزار می‌کند. این نشست‌ها با هدف توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های تعاملی در محیط کار و خانواده، ویژه تمامی دانشگاهیان برنامه‌ریزی شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، کارکنانی که به‌صورت فعال در این دوره‌ها شرکت کنند، از امتیاز آموزشی بهره‌مند خواهند شد.

لینک دسترسی به دوره: https://vclass3.modares.ac.ir/rooms/mip-bni-uri-yia/join

فایل مشاهده جزییات نشست ها

کد خبر 6557523
شبنم درخشان

