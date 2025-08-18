  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

انتصاب اعضای شورای راهبری مدیریت سبز در دانشگاه تربیت مدرس

انتصاب اعضای شورای راهبری مدیریت سبز در دانشگاه تربیت مدرس

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه تربیت مدرس، نائب رییس، دبیر، روسای کمیته های تخصصی و اعضای شورای راهبری مدیریت سبز منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، رییس دانشگاه تربیت مدرس طی احکامی، نایب‌رییس، دبیر، روسای کمیته‌های تخصصی و اعضای شورای راهبری مدیریت سبز را منصوب کرد.

بر اساس احکام صادره مسعود ابراهیمی کچوئی معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی دانشگاه به عنوان نائب رئیس، لیلی ملک زاده مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی به عنوان دبیر شورا، سید مجید میری لاریمی عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر به عنوان رئیس کمیته تخصصی اصلاح الگوی مصرف ، نادر مختارانی عضو هیأت علمی مهندسی عمران و محیط زیست به عنوان رئیس کمیته تخصصی پسماند، اسماعیل کرمی دهکردی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی در سمت رئیس کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی، عباس قاسمی معاون امور عمومی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دبیر کمیته تخصصی اصلاح الگوی مصرف، علی دهدار کارشناس مدیریت سبز دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دبیر کمیته تخصصی پسماند و دبیر کمیته فرهنگی و آموزشی منصوب شدند.

همچنین سید غلامرضا موسوی عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی، محسن پارسا مقدم عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، مصطفی قادری مدیر فرهنگی دانشگاه ، کیانوش سوزنچی عضو هیأت علمی دانشکده هنر، الهام آخوندزاده نوقابی مدیر مرکز نظارت و ارزیابی راهبردی، عباس اسماعیلی ساری عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، عباس اسماعیلی ساری عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، سید عباس شجاع الساداتی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، محمد یوسفی مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه، کوروش عنبری مدیر روابط عمومی و ارتباطات و کاظم کشاورز مسئول تعمیر و نگهداری دفتر فنی به عنوان اعضای شورای راهبری مدیریت سبز منصوب شدند.

گفتنی است یوسف حجت رییس دانشگاه ریاست شورای راهبری مدیریت سبز را بر عهده دارد.

