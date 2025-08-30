مدیر پژوهش و نوآوری دانشگاه تربیت مدرس در سمت خود باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، با حکم یوسف حجت، رییس دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمد ضابطیان در سمت مدیر پژوهش و نوآوری دانشگاه ابقا شد.

در این حکم آمده است:

نظر به مراتب شایستگی و توانمندی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری، به موجب این حکم برای مدت 2 سال دیگر در سمت مدیر پژوهش و نوآوری دانشگاه ابقاء می‌‏شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال، سرلوحه قراردادن اصول خرد، دانش و راستی به عنوان شعارهای اساسی دانشگاه، مد نظر قرار دادن برنامه راهبردی دانشگاه، ایجاد وفاق و همدلی در میان کلیه همکاران و بهره‌گیری از توانمندی آنان در جهت ارتقای جایگاه دانشگاه موفق و سربلند باشید.