  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۰

مدیر پژوهش و نوآوری دانشگاه تربیت مدرس در سمت خود باقی ماند

مدیر پژوهش و نوآوری دانشگاه تربیت مدرس در سمت خود باقی ماند

با صدور حکمی از سوی رئیس دانشگاه تربیت مدرس، مدیر پژوهش و نوآوری این دانشگاه در سمت خود ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، با حکم یوسف حجت، رییس دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمد ضابطیان در سمت مدیر پژوهش و نوآوری دانشگاه ابقا شد.

در این حکم آمده است:

نظر به مراتب شایستگی و توانمندی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری، به موجب این حکم برای مدت 2 سال دیگر در سمت مدیر پژوهش و نوآوری دانشگاه ابقاء می‌‏شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال، سرلوحه قراردادن اصول خرد، دانش و راستی به عنوان شعارهای اساسی دانشگاه، مد نظر قرار دادن برنامه راهبردی دانشگاه، ایجاد وفاق و همدلی در میان کلیه همکاران و بهره‌گیری از توانمندی آنان در جهت ارتقای جایگاه دانشگاه موفق و سربلند باشید.

کد خبر 6573638
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها