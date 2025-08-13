حال مصدومان حادثه تصادف زائران در عراق مساعد است

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال وقوع حادثه تلخ رانندگی برای زائران ایرانی در خاک عراق، شاهین هاشمی، فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر، روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه با همراهی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان در اورژانس بیمارستان حضرت ولی‌عصر (عج) خرمشهر حضور یافت و ضمن عیادت از مجروحان، وضعیت درمانی آنان را مورد بررسی قرار داد.

فرماندار خرمشهر در حاشیه این بازدید با ابراز تأسف از وقوع این سانحه، اظهار داشت: بر اساس آمار اولیه، این حادثه منجر به جان‌باختن پنج نفر و مصدومیت ۵۷ نفر از هم‌وطنان شد که همگی از استان خوزستان بودند.

وی افزود: مصدومان این حادثه به بیمارستان‌های آبادان و خرمشهر منتقل شده‌اند و خدمات درمانی لازم با سرعت و دقت در حال ارائه است. تمامی دستگاه‌های اجرایی و درمانی شهرستان در آماده‌باش کامل برای رسیدگی به وضعیت مجروحان قرار دارند.

در ادامه این بازدید، دریانبرد رئیس شبکه بهداشت و درمان خرمشهر با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کادر درمان گفت: از لحظه ورود مجروحان به بیمارستان، تمامی نیروهای درمانی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند و روند رسیدگی به بیماران با جدیت دنبال شده است.

وی با بیان اینکه حال عمومی مجروحان مساعد گزارش شده، افزود: زائران آسیب‌دیده تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند و تیم‌های پزشکی با تمام توان در حال ارائه خدمات درمانی هستند.