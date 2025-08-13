  1. استانها
۹مصدوم حادثه رانندگی عراق همچنان دربیمارستان‌ تحت درمان هستند

شلمچه - رئیس اورژانس کشور از ادامه روند درمان ۹ مصدوم بستری شده از حادثه رانندگی در عراق خبر داد و گفت: وضعیت این بیماران تحت نظر است و سایر مصدومان ترخیص شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعاد فر عصر امروز چهارشنبه در بازدید از مرز شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ۵۷ مصدوم انتقال یافته از حادثه رانندگی در عراق، ۹ نفر به دلیل شدت جراحات همچنان در بیمارستان‌های ایران بستری و تحت درمان هستند.

وی افزود: تیم‌های پزشکی به طور مستمر در حال پایش وضعیت این ۹ بیمار هستند و تمام امکانات لازم برای بهبودی کامل آنان فراهم شده است.

رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه سایر مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی لازم با حال عمومی مطلوب ترخیص شده‌اند، گفت: سیستم سلامت کشور با تمام ظرفیت خود برای خدمت‌رسانی به این عزیزان آماده است و تا بهبودی کامل آنان، همه‌گونه حمایت درمانی ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول از تلاش بی‌وقفه کادر درمان تقدیر کرد و گفت: هماهنگی بین‌بخشی انجام شده در این حادثه، نشان دهنده ظرفیت بالای سیستم بهداشت و درمان کشور در مدیریت بحران‌های فرامرزی است.

