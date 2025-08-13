  1. استانها
لزوم رسیدگی فوری به مصدومان تصادف اتوبوس زائران ایرانی در عراق

اهواز - در پی سانحه تصادف اتوبوس حامل زائران ایرانی، استاندار خوزستان، دستور رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان و ارائه خدمات درمانی و پشتیبانی را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه دلخراش تصادف اتوبوس حامل زائران اربعین در محور بصره – شلمچه که منجر به جان‌باختن تعدادی از زائران و مجروح‌شدن جمعی دیگر شد، واکنش استاندار خوزستان را در پی داشت.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، با صدور پیامی ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان، از درگاه خداوند متعال برای آنان رحمت واسعه الهی و برای مصدومان، شفای عاجل مسئلت کرد.

استاندار خوزستان در این پیام، با ابراز تأسف عمیق از وقوع این سانحه، اعلام کرد: قلب همه ما از این حادثه دردناک به درد آمده است. به تمامی دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان دستور داده‌ام که رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان، دلجویی و حمایت از خانواده‌های جان‌باختگان را در اولویت قرار دهند.

وی همچنین بر لزوم بازنگری در ایمنی و کیفیت وسایل حمل‌ونقل زائران تأکید کرد و افزود: ضروری است با بررسی دقیق علل این حادثه، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهای تلخ و ناگواری در دستور کار قرار گیرد.

موالی‌زاده در ادامه، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امدادی و درمانی استان قدردانی کرد و گفت: از فداکاری و هماهنگی مثال‌زدنی نیروهای اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، بیمارستان‌های آبادان و خرمشهر، و سایر دستگاه‌های امدادی و امنیتی که با سرعت نسبت به انتقال و درمان مصدومان اقدام کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

بامداد امروز در مسیر جاده بصره در خاک عراق، یک دستگاه اتوبوس حامل زائران اربعین حسینی دچار سانحه شد که در پی آن پنج نفر از زائران شهرستان باغ‌ملک جان باختند و ۲۲ نفر دیگر مصدوم شدند. این اتوبوس حامل زائرانی از بخش میداود شهرستان باغ‌ملک بود که در مسیر زیارت حرم اباعبدالله الحسین (ع) قرار داشتند.

