  1. سیاست
  2. دولت
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

معاون اول رئیس‌جمهور به قرقیزستان سفر می‌کند

معاون اول رئیس‌جمهور در رأس هیأتی برای شرکت در نشست نخست وزیران اتحادیه اوراسیا به کشور قرقیزستان سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در رأس هیأتی برای شرکت در نشست نخست وزیران اتحادیه اوراسیا به کشور قرقیزستان سفر می‌کند.

محمدرضا عارف در این سفر که از روز پنجشنبه ۲۳ مرداد آغاز می‌شود علاوه بر سخنرانی در اجلاس نخست وزیران اتحادیه اوراسیا با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس درخصوص راهکارهای افزایش ارتباطات دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای دیدار خواهد کرد.

سال گذشته با تأیید سران پنج کشور عضو، ایران، عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد.

نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شهر " چوپون آتا" قرقیزستان برگزار می‌شود.

