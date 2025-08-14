  1. سیاست
معاون اول رئیس‌جمهور وارد قرقیزستان شد

معاون اول رئیس‌جمهور برای شرکت در نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که روز جمعه برگزار می‌شود، وارد قرقیزستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز پنجشنبه به وقت محلی وارد فرودگاه بین‌المللی استیک کول در شهر «چولپون آتا» قرقیزستان شد و در بدو ورود مورد استقبال معاون نخست وزیر قرقیزستان قرار گرفت.

معاون اول رئیس جمهور در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت و سخنرانی در نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با سران و مقامات کشورهای عضو این اتحادیه اقتصادی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران پس از اجرایی شدن کامل موافقت نامه تجارت آزاد میان کشورمان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که ۸۷ درصد کل اقلام صادراتی ایران به این اتحادیه مشمول تعرفه صفر قرار می‌گیرد، با تلاش‌های دولت چهاردهم و در راستای راهبرد سیاست خارجی توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه و اسلامی، عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در جریان اجلاس سران این اتحادیه در دی ماه ۱۴۰۳ در سن پترزبورگ روسیه به تصویب اعضا رسید.

