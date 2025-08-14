به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز پنجشنبه به وقت محلی وارد فرودگاه بین‌المللی استیک کول در شهر «چولپون آتا» قرقیزستان شد و در بدو ورود مورد استقبال معاون نخست وزیر قرقیزستان قرار گرفت.

معاون اول رئیس جمهور در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت و سخنرانی در نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با سران و مقامات کشورهای عضو این اتحادیه اقتصادی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران پس از اجرایی شدن کامل موافقت نامه تجارت آزاد میان کشورمان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که ۸۷ درصد کل اقلام صادراتی ایران به این اتحادیه مشمول تعرفه صفر قرار می‌گیرد، با تلاش‌های دولت چهاردهم و در راستای راهبرد سیاست خارجی توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه و اسلامی، عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در جریان اجلاس سران این اتحادیه در دی ماه ۱۴۰۳ در سن پترزبورگ روسیه به تصویب اعضا رسید.