محدودیت ترافیکی اربعین حسینی در ۲ محور گیلان اعمال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به ایام تعطیلی اربعین سرور سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش و به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت‌های ترافیکی در محورهای قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل و بالعکس اعمال می‌شود.

وی افزود: تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ الی ۲۴ روزهای چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه تاریخ‌های ۲۲ -۲۳و ۲۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ در محور رشت قزوین ممنوع می‌باشد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: همچنین در محور اردبیل - آستارا و بالعکس تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی ساعت ۸ الی ۲۴ روزهای چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه تاریخ‌های ۲۲ -۲۳ و ۲۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان گیلان در پایان بیان داشت: در صورت عادی بودن وضعیت تردد در محورهایی که در آن محدودیت و ممنوعیت ترافیکی پیش بینی شده است، با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی ضمن اطلاع رسانی نسبت به عدم اجرای محدودیت در تاریخ‌های در نظر گرفته اقدام خواهد شد.