سرهنگ علی اصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش گفت: با توجه به عزاداری هیأت‌های مذهبی در روز اربعین و پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی، پلیس راهور نسبت به اعمال محدودیت و پوشش ترافیکی در برخی از نقاط و معابر اقدام کرده است.

وی افزود: بر این اساس از ساعت ۶ صبح روز اربعین در محل‌های اجرای مراسمات درخیابان‌های اصلی شهرهای استان و در شهر اصفهان در محدوده‌های منتهی به گلستان معطر شهدا، محدودهای اطراف میدان امام (ره)، میدان احمدآباد، میدان لاله به سمت پل شهیدان طیاره، میدان بزرگمهر، میدان آزادی بسمت خیابان امام سجاد (ع)، میدان شهید لاوی و میدان بسیج، چهار راه نورباران به سمت میدان مشتاق، تقاطع مشتاق _حمزه به سمت میدان مشتاق، شمال میدان خواجو به سمت میدان مشتاق، محدوده پل غدیر به سمت چهار راه آبشار، چهار راه فرایبورگ به سمت میدان بسیج، میدان فیض به سمت میدان بسیج، خروجی بزرگراه شهید همت به سمت میدان شهید لاوی وکلیه خیابان‌های منتهی به خیابان امام سجاد (ع) به منظور پوشش ترافیکی لازم و رفاه حال عزاداران حسینی محدودیت‌هایی اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در ضمن هرگونه توقف وسایل نقلیه در روبروی گلستان شهدا از ساعت یک بامداد روز اربعین در هر دو مسیر رفت و برگشت ممنوع است.

وی با اشاره به ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در طول بزرگراه شهید اردستانی و سطح شهر در این روز از رانندگان خواست در مسیرهای اعلامی تردد نداشته و در صورت نیاز ازمسیرهای جایگزین در خیابان‌های موازی و اطراف استفاده کنند.