به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کورش کریمی گفت: مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز از ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه از میدان امام حسین (ع) تا حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بر این اساس، از ساعت ۶ صبح روز پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه، از میدان امام حسین (ع) به سمت بلوار زند شرقی، چهار راه زند، میدان شهدا، چهار راه هجرت به سمت میدان شهدا، چهار راه پیروزی، بلوار شهید دستغیب، خیابان ۹ دی، چهارراه شاهزاده قاسم به سمت حرم مطهر شاهچراغ (ع) و محدوده اطراف این حرم مطهر و کلیه انشعابات مربوط به این مسیرها، منع تردد خودروها و محدودیت ترافیکی اعمال و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور استان فارس تصریح کرد: شهروندان به مانند همیشه با مأموران پلیس در زمان اعمال محدودیت‌های ترافیکی همکاری و برای تردد، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.