  1. استانها
  2. فارس
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

اعلام محدودیت های ترافیکی پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز

اعلام محدودیت های ترافیکی پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز

شیراز- رئیس پلیس راهور استان فارس از محدودیت های ترافیکی مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کورش کریمی گفت: مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز از ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه از میدان امام حسین (ع) تا حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بر این اساس، از ساعت ۶ صبح روز پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه، از میدان امام حسین (ع) به سمت بلوار زند شرقی، چهار راه زند، میدان شهدا، چهار راه هجرت به سمت میدان شهدا، چهار راه پیروزی، بلوار شهید دستغیب، خیابان ۹ دی، چهارراه شاهزاده قاسم به سمت حرم مطهر شاهچراغ (ع) و محدوده اطراف این حرم مطهر و کلیه انشعابات مربوط به این مسیرها، منع تردد خودروها و محدودیت ترافیکی اعمال و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور استان فارس تصریح کرد: شهروندان به مانند همیشه با مأموران پلیس در زمان اعمال محدودیت‌های ترافیکی همکاری و برای تردد، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

کد خبر 6559556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها