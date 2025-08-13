به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: به منظور مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور، از ساعت ۱۷ امروز ۲۲ مردادماه تردد وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع خواهد بود.

وی افزود: همچنین از ساعت ۱۹ امروز، مسیر جاده چالوس از پل زپل و زنگوله به سمت مرزن‌آباد به صورت یکطرفه خواهد شد تا تخلیه بار ترافیکی به بهترین شکل انجام شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به اعمال محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی مناسب برای سفر داشته و توصیه کرد که در زمان‌های تعیین شده از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.