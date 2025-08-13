به گزارش خبرنگار مهر، سیدصادق صالحی، بعد از ظهر چهارشنبه، در مراسم تقدیر از خبرنگاران، با اشاره به برنامههای توسعهای حوزه ورزش اسلامشهر، از توجه ویژه وزارت ورزش و جوانان و دولت به توسعه زیرساختهای ورزشی اسلامشهر خبر داد.
صالحی ضمن بیان موفقیتهای ورزشکاران اسلامشهری، اعلام کرد: برای نخستین بار تیم بسکتبال اسلامشهر با نام طبیعت اسلامشهر در مسابقات غرب آسیا افتخارآفرینی کرده است.
وی همچنین از کسب مدال توسط دختران ورزشکار اسلامشهری در رشتههای مختلف از جمله ووشو خبر داد.
رئیس اداره ورزش و جوانان اسلامشهر با اشاره به مشکلات پیشرو طی سه سال مسئولیت خود گفت: یکی از چالشهای اصلی ساماندهی ورزشگاه ۷ هزار نفری اسلامشهر بود که در سال ۱۴۰۲ به دلیل سرقت کابلهای فشار قوی، آسیب مالی ۱۶ میلیارد تومانی به ورزش اسلامشهر وارد شد.
صالحی افزود: با وجود این مشکلات، توانستیم ورزشگاه را بازسازی و فعال کنیم و در تلاش هستیم ظرفیت آن را به ۱۵ هزار نفر افزایش دهیم.
وی ادامه داد: افتتاح سالن ۳ هزار نفری و بهرهبرداری از زمین چمن مصنوعی با سرمایهگذاری بخش خصوصی، همچنین بهرهبرداری از زمین چمن چیچکلو پس از ۱۵ سال با همکاری دهیاری و بخشداری احمدآباد مستوفی و زمین چمن چهاردانگه از دیگر اقدامات مهم در حوزه زیرساختهای ورزشی است.
صالحی در خصوص برنامههای آتی نیز گفت: احداث مجموعه ورزشی ۵ هزار متر مربعی در احمدآباد مستوفی، ساخت زمین چمن استاندارد در گلشهر چهاردانگه با همکاری شهرداری و همچنین ساخت سالن بزرگ ویژه بانوان و آقایان در اسلامشهر با تخصیص زمین از وزارت راه و شهرسازی از جمله پروژههای در دست اجراست.
وی در پایان بر اهمیت معرفی و حمایت از قهرمانان ورزشی اسلامشهر تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به این ظرفیتها شد.
