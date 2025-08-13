  1. استانها
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۱

آماده‌باش کامل اورژانس قم همزمان با روز اربعین و بازگشت زائران

قم- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم از آماده‌باش صددرصدی پایگاه‌های اورژانس همزمان با روز اربعین، تعطیلات پایان هفته و بازگشت زائران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد باقری بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آماده‌باش کامل اورژانس ۱۱۵ این استان در ایام روز اربعین، تعطیلات پایان هفته و بازگشت زائران حسینی خبر داد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم با اشاره به تمهیدات ویژه برای ارائه خدمات فوریتی به زائران، اظهار کرد: تمامی پایگاه‌های اورژانس استان در حالت آماده‌باش صددرصدی قرار دارند و تیم‌های عملیاتی برای پوشش امدادی مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در بلوار پیامبر اعظم (ص) مستقر شده‌اند.

باقری ادامه داد: در این مراسم، چهار دستگاه آمبولانس شامل دو دستگاه از اورژانس ۱۱۵ و دو دستگاه از جمعیت هلال‌احمر، یک دستگاه موتورلانس و یک خودروی فرماندهی به‌صورت فعال در محل حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، به‌سرعت خدمات امدادی و درمانی ارائه دهند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم تأکید کرد: هدف اصلی مرکز فوریت‌های پزشکی در این ایام، تأمین سلامت و امنیت زائران و شهروندان است و از مردم درخواست می‌شود در صورت بروز هرگونه وضعیت اورژانسی، بدون تأخیر با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.

