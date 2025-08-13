به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد باقری بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آماده‌باش کامل اورژانس ۱۱۵ این استان در ایام روز اربعین، تعطیلات پایان هفته و بازگشت زائران حسینی خبر داد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم با اشاره به تمهیدات ویژه برای ارائه خدمات فوریتی به زائران، اظهار کرد: تمامی پایگاه‌های اورژانس استان در حالت آماده‌باش صددرصدی قرار دارند و تیم‌های عملیاتی برای پوشش امدادی مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در بلوار پیامبر اعظم (ص) مستقر شده‌اند.

باقری ادامه داد: در این مراسم، چهار دستگاه آمبولانس شامل دو دستگاه از اورژانس ۱۱۵ و دو دستگاه از جمعیت هلال‌احمر، یک دستگاه موتورلانس و یک خودروی فرماندهی به‌صورت فعال در محل حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، به‌سرعت خدمات امدادی و درمانی ارائه دهند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم تأکید کرد: هدف اصلی مرکز فوریت‌های پزشکی در این ایام، تأمین سلامت و امنیت زائران و شهروندان است و از مردم درخواست می‌شود در صورت بروز هرگونه وضعیت اورژانسی، بدون تأخیر با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.