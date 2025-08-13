https://mehrnews.com/x38M9V ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰ کد خبر 6559919 استانها خوزستان استانها خوزستان ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰ اتوبوسها آماده انتقال زائران در شلمچه شلمچه - زائرانی که با خودروی شخصی به شلمچه سفر نکردهاند با استفاده از اتوبوسها در حال بازگشت به شهرهای خود هستند. دریافت 12 MB کد خبر 6559919 کپی شد مطالب مرتبط وضعیت تردد در مرز شلمچه؛ شامگاه چهارشنبه ۲۲ مرداد تداوم خدماترسانی روان به زائران اربعین در مرز شلمچه لزوم رسیدگی فوری به مصدومان تصادف اتوبوس زائران ایرانی در عراق خروج بیش از یک میلیون ایرانی از مرزهای خوزستان برای زیارت اربعین تمهیدات ترافیکی برای اربعین حسینی در زنجان اجرا میشود برچسبها شلمچه اربعین 1404 اربعین حسینی
