به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید حبیب موسوی گفت: این تمهیدات به منظور روان سازی ترافیک و تسهیل در عبور و مرور به ویژه در محدوده اجرای مراسم از ساعات اولیه روز پنجشنبه ۲۳ مرداد سال جاری و به منظور ممنوعیت تردد انواع وسایل نقلیه در مسیر پیاده روی اعمال خواهد شد.

وی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده محدودیت ترافیکی و ممنوعیت تردد از ساعت هفت صبح روز پنجشنبه از روبه روی تقاطع نمایشگاه کاسپین به سمت مزار گمنام شهدا و بالعکس اعمال خواهد شد.

موسوی افزود: همچنین با توجه به تجمع عزاداران حسینی و رفاه حال آنان در زمان برگشت از سمت سد گاوازنگ به طرف دانشگاه آزاد اسلامی (سایت امام) تا پایان مراسم تردد وسایل نقلیه یکطرفه خواهد بود.

وی اظهار داشت: همچنین به جهت برگزاری هر چه باشکوه‌تر دسته عزاداران حسینیه و زینبیه اعظم، از ساعت هشت صبح نیز از طرف خیابان فرودسی به سمت سبزه میدان و از محدوده تقاطع صدر جهان به سمت امامزاده سید ابراهیم (ع) و نیز از ساعت ۱۶ پایان مراسم از تقاطع زینبیه به سمت خیابان انصاری تا پیاده راه سبزه میدان محدودیت و ممنوعیت تردد اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی‌ ‌و ‌رانندگی فرماندهی انتطامی‌ ‌استان‌ زنجان گفت: تیم های پلیس راهور از ساعات بامداد تا پایان مراسم در محل های مورد نظر حاضر خواهند بود و از شهروندان درخواست می شود ضمن همکاری لازم با پلیس، از توقف در محل‌های ممنوع و طول مسیر پیاده روی و معابر منتهی به محل برگزاری مراسم خودداری کنند.