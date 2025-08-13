به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی رئیس قرارگاه اربعین در شلمچه ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: پایانه‌های مرزی شلمچه با آمادگی کامل در حال خدمات‌رسانی به زائران اربعین هستند و هیچ مشکلی در تردد زائران، به‌ویژه در حوزه ناوگان اتوبوسی، وجود ندارد.

وی با تأکید بر تأمین اتوبوس‌های کافی برای جابجایی زائران بازگشته از عراق، افزود: روند نقل‌وانتقال زائران تاکنون به‌صورت روان و بدون وقفه انجام شده و این سطح از خدمات‌رسانی با همان کیفیت در روزهای باقی‌مانده اربعین ادامه خواهد یافت.

حیاتی بیان کرد: تلاش‌های انجام‌شده در قرارگاه اربعین شلمچه تضمین‌کننده تردد امن و آسان زائران است و تمهیدات لازم برای حفظ این روند تا پایان مراسم اربعین اندیشیده شده است.