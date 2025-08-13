  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

تداوم خدمات‌رسانی روان به زائران اربعین در مرز شلمچه

تداوم خدمات‌رسانی روان به زائران اربعین در مرز شلمچه

شلمچه - معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان از نبود مشکل در تردد زائران و تأمین ناوگان اتوبوسی کافی برای جابجایی زائران بازگشته از عراق در مرز شلمچه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی رئیس قرارگاه اربعین در شلمچه ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: پایانه‌های مرزی شلمچه با آمادگی کامل در حال خدمات‌رسانی به زائران اربعین هستند و هیچ مشکلی در تردد زائران، به‌ویژه در حوزه ناوگان اتوبوسی، وجود ندارد.

وی با تأکید بر تأمین اتوبوس‌های کافی برای جابجایی زائران بازگشته از عراق، افزود: روند نقل‌وانتقال زائران تاکنون به‌صورت روان و بدون وقفه انجام شده و این سطح از خدمات‌رسانی با همان کیفیت در روزهای باقی‌مانده اربعین ادامه خواهد یافت.

حیاتی بیان کرد: تلاش‌های انجام‌شده در قرارگاه اربعین شلمچه تضمین‌کننده تردد امن و آسان زائران است و تمهیدات لازم برای حفظ این روند تا پایان مراسم اربعین اندیشیده شده است.

کد خبر 6559726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها