برپایی ۶ موکب بزرگ اسکان در اطراف حرم مطهر ویژه دهه آخر ماه صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر رئیسیان زاده اظهار کرد: در دهه پایانی ماه صفر شش موکب اسکان موقت در اطراف حرم مطهر رضوی برپا خواهد شد و همچنین، بنیاد کرامت رضوی، برای رفاه بیشتر زائران، اقلام پخت‌وپز را نیز در سایر مواکب، به‌صورت مشارکتی، تأمین می‌کند.

دبیر ستاد دهه آخر ماه صفر بنیاد کرامت رضوی افزود: خدمات پذیرایی در این مدت، با همکاری دبیرخانه‌های کانون خدمت رضوی استان‌ها در دو مکان اصلی، ره باغ رضوان و میدان شهدا، به زائران، ارائه خواهد شد.

وی بیان کرد: این ایستگاه‌ها علاوه بر پذیرایی، خدمات عمومی متنوعی ارائه خواهند داد.

رئیسیان زاده بیان کرد: این خدمات شامل تعمیرات ویلچر، کالسکه، کفش، واکس، ماساژ و دوخت و دوز لباس‌ها به زائران، خواهد بود.

دبیر ستاد دهه آخر ماه صفر بنیاد کرامت رضوی، اظهار کرد: در این ایام، غذای گرم نیز میان زائران پیاده توزیع و ارائه خواهد شد تا رفاه بیشتری برای آنان، فراهم شود.