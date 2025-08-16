به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری با بیان اینکه خراسانیها هر سال افتخار میزبانی از زائران امام رضا (ع) را دارند، اظهار کرد: تجربیات سالهای گذشته موجب شده که خوشبختانه آمادگیهای خوبی برای پذیرش زائران در مشهد وجود داشته باشد. پیشبینی ما برای امسال حضور بین ۶.۵ تا ۷ میلیون زائر در مشهد است که دو برابر جمعیت اعزامی به عراق برای مراسم اربعین برآورد میشود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به همکاری فراگیر ملی برای میزبانی از این جمعیت بزرگ، افزود: با همکاری مسئولان در سطح ملی، از جمله استانداریها، شهرداری تهران و استانهای معین، آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه مراسم دهه آخر صفر در مشهد فراهم شده است.
وی ادامه داد: پیشبینی بیش از ۸۵۰ هزار نفر-شب اقامت انجام شده و از تمامی ظرفیتهای بخشهای دولتی و خصوصی بهرهبرداری شده است. مهمترین ویژگی مشهد در سالهای اخیر، تبدیل فرهنگ میزبانی از زائران به یک سنت مردمی بوده است. مردم مشهد در منازل شخصی خود پذیرای زائران هستند که این کمک بزرگی به مدیریت سفرهاست.
مظفری با اشاره به وضعیت جادههای منتهی به مشهد نیز، بیان کرد: ایمنی مسیرها در دستور کار قرار گرفته و اقدامات خوبی از سوی مجموعه راهداری و پلیسراه انجام شده است. امیدوارم زائران امسال، مانند و بلکه بهتر از سالهای گذشته، در آرامش و با کیفیت بالا از سفر و زیارت خود بهرهمند شوند.
استاندار خراسان رضوی درباره چالشهای پیش روی مدیریت جمعیتی با این وسعت نیز توضیح داد و گفت: وقتی از ۷ میلیون زائر صحبت میکنیم، یعنی مشهد با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر مواجه خواهد بود؛ در حالی که شهر مشهد هماکنون نیز از ۲۲ استان کشور جمعیتی بیشتر دارد. بنابراین تأمین نیازهای این جمعیت بزرگ، کاری پیچیده و تخصصی است.
وی با اشاره به تشکیل ستاد خدمات سفر و تقسیم وظایف در آن، ادامه داد: در ذیل این ستاد، ۱۴ کمیته فعال هستند که مسئولیتهایی همچون تأمین ارزاق، بهداشت و درمان، راهداری، اسکان و اقامت را برعهده دارند. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در این ستاد، موکبهایی از ورودیهای استان تا اطراف حرم مطهر آماده خدمترسانی هستند و حتی پارکینگهای اطراف حرم نیز به محل استقرار این موکبها اختصاص یافتهاند.
مظفری افزود: مجموعههایی چون هلال احمر، آتشنشانی، و سایر دستگاههای خدماتی نیز در یک رویکرد واحد و هماهنگ در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا خدمات باکیفیتی به زائران ارائه دهند.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به حضور وزیر کشور و جمعی از وزرای دولت در مشهد، گفت: دوشنبه، مدیران ملی کشور برای بررسی دقیق اقدامات و هماهنگی خدمات از مبدأ تا مقصد، در مشهد حضور خواهند یافت. این حضور میتواند موجب تسریع در رفع مسائل و ارتقای سطح هماهنگیها شود.
وی همچنین خطاب به زائران توصیههایی داشت و بیان کرد: از زائران و مسافران خواهش میکنیم که بلیط برگشت خود را از پیش تهیه کنند. بهویژه در ایام پیک بازگشت که تأمین وسایل حمل و نقل عمومی بسیار دشوار است؛ با این رویکرد، هم زائران برای بازگشت خود دچار مشکل نخواهند شد و هم در سطح خدمترسانی، ما میتوانیم با بسیج تمام امکانات، خدمات بهتری را به آنان ارائه دهیم.
مظفری همچنین به اهمیت پیشبینی اقامت مسافران نیز اشاره کرد و گفت: ما پیشبینی کافی برای اقامت زائران و مسافران را کردهایم اما اگر موکبها و افراد بتوانند از قبل برای اقامت خود برنامهریزی کنند، از بروز سرگردانی جلوگیری خواهد شد و کیفیت خدمات نیز قاعدتاً افزایش مییابد.
استاندار خراسان رضوی همچنین تاکید کرد: البته مشهد ظرفیتهای خوبی در این زمینه دارد، برای مثال روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ پرواز و بین ۸۰ تا ۸۸ رام قطار دارد اما این ظرفیت برای جمعیت میلیونی کفایت نمیکند. به همین دلیل، از ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی، بهویژه در تهران، استفاده خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: زیرساختهای ارتباطی به مشهد نیازمند توجه ملی است. پروژههایی مانند آزادراهها و راهآهن برقی، که امسال عملیات اجرایی آن آغاز میشود، دیگر در حد یک مطالبه نیستند، بلکه به یک ضرورت ملی تبدیل شدهاند. مشهد سالانه میزبان بیش از ۳۰ تا ۳۲ میلیون زائر است و توسعه این زیرساختها، فقط برای خراسان نیست، بلکه برای کل کشور ضروری است.
مظفری گفت: از همه مسئولان، بهویژه رئیسجمهور و وزرا، درخواست کردهایم که با نگاهی ملیتر به این موضوع توجه کنند تا بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که زائران با آسایش بیشتری به زیارت مشرف شوند.
استاندار خراسان رضوی ضمن تشکر از استانداران سراسر کشور گفت: از همکارانم در سایر استانها، بهویژه استانهای مسیر، که بار زیادی از ترددها را بر دوش دارند، سپاسگزارم و از آنها میخواهم همچنان همکاری و لطف ویژه خود را برای تأمین آرامش زائران حفظ کنند. امیدوارم امسال نیز مراسم دهه پایانی صفر در نهایت نظم، آرامش و کیفیت برگزار شود.
