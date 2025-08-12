به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان عصر سه شنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان خلیل‌آباد، با اشاره به نزدیک شدن ایام پایانی ماه صفر و حجم گسترده سفرها به مشهد مقدس، اظهار کرد: در حال حاضر پلیس خراسان رضوی خود را برای حضور ۱۰ میلیون نفر از عاشقان زیارت حضرت رضا (ع) آماده می‌کند.

وی با بیان اینکه این ۱۰ میلیون نفر قرار است مشرف به حرم مطهر شوند و ما وظیفه داریم در چهار بخش و چهار موضوع اصلی، اقدامات و حمایت‌های لازم را انجام دهیم، خاطرنشان کرد: این چهار موضوع شامل ارزاق، اسکان، امنیت و حمل‌ونقل است که هر کدام باید با برنامه‌ریزی دقیق پیش برود ما به‌عنوان رده مجری و مطالبه‌گر، مسئولیت مستقیم داریم تا این چهار محور را به بهترین شکل عملیاتی کنیم.

جانشین انتظامی استان خراسان رضوی نخستین محور را تأمین ارزاق دانست و تأکید کرد: می‌خواهیم زائران در این حوزه با گرانی، احتکار و کمبود مواجه نشوند کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در ایام پر ازدحام، از وظایف جدی پلیس است.

وی در خصوص محور دوم یعنی اسکان زائران، تصریح کرد: هدف این است که زائران در پارک‌ها، کنار خیابان‌ها و کوچه‌ها چادر نزنند و بدون جا و مکان نباشند با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، باید مکان‌های مناسب پیش‌بینی شود تا شأن زائران رعایت شود.

نگهبان درباره محور سوم و امنیت زائران، اذعان کرد: باید تضمین شود که هر وسیله، امکانات یا تجهیزات شخصی که همراه زائران است، در نهایت با سلامت کامل به صاحبانش بازگردد، هیچ زائری نباید در این سفر معنوی احساس ناامنی کند.

وی در بخش چهارم یعنی حمل‌ونقل، عنوان کرد: تمام حوزه‌های حمل‌ونقل عمومی، ریلی، هوایی و اتوبوس‌رانی در برنامه‌ریزی پلیس قرار گرفته است تا جابه‌جایی این حجم از مسافران به‌صورت منظم و ایمن انجام شود.

جانشین انتظامی استان خراسان رضوی به ماهیت آئین تودیع و معارفه اشاره کرد و افزود: این آئین‌ها نماد خدمتگزاری و تداوم خدمت‌رسانی در پلیس است، ما با برگزاری این مراسم‌ها، در واقع فرایند به‌روزرسانی و حرکت به سمت خدمت‌رسانی مطلوب و کیفی به شهروندان را دنبال می‌کنیم.

نگهبان با تأکید بر لزوم برخورداری فرماندهان از دو بال دانش و تجربه، اظهار کرد: هیچ فرمانده‌ای بدون این دو بال نمی‌تواند موفق باشد و ما حتی در انتخاب‌ها به قابلیت عمرانی و ذهن مهندسی هم توجه داریم تا فرمانده بتواند در توسعه زیرساخت‌های انتظامی شهرستان نقش‌آفرینی کند.

وی با قدردانی از فرمانده پیشین خلیل‌آباد، افزود: دقیقاً همان اهدافی که از وی خواستیم، محقق شد و مسیر پیشرفت آغاز شد و فرمانده جدید باید این حرکت را با شتاب بیشتری ادامه دهد.

جانشین انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به تازه‌تأسیس بودن شهرستان خلیل‌آباد تصریح کرد: وقتی این شهرستان ایجاد شد، هیچ امکاناتی از فراجا دریافت نکردیم، خودمان وارد میدان شدیم و هزینه‌هایی را برای راه‌اندازی و تجهیز این مجموعه تأمین کردیم، امروز این نهال انتظامی به مرحله رشد رسیده و باید با احداث پاسگاه‌های جدید و تقویت حوزه ترافیکی، آن را به درختی تنومند تبدیل کنیم.

وی مهم‌ترین مؤلفه امنیت را همراهی مردم دانست و خاطرنشان کرد: امنیت امروز شهرستان حاصل حضور و همکاری مردم است، ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم به این نتیجه رسیدیم که هر جا مردم در کنار پلیس باشند، امنیت تضمین می‌شود؛ روزانه به ۴۰ هزار تماس پاسخ داده می‌شود که بسیاری از آن‌ها منجر به اقدامات پیشگیرانه و اشراف اطلاعاتی می‌شود.

نگهبان خطاب به فرمانده جدید انتظامی شهرستان خلیل‌آباد، گفت: این شهرستان ۹۹.۵ درصد مردم همراه و همکار با پلیس دارد لذا رویکرد ما باید ایجابی، اقناعی و مدارا با مردم باشد، در حوزه ترافیکی، باید بیشترین ملاحظه را نسبت به شرایط اقتصادی مردم داشت و بسیاری از تخلفات را با یک تذکر دلسوزانه حل کرد.

وی ادامه داد: تعامل هم‌افزا میان شورای تأمین، سپاه، اداره اطلاعات، دستگاه قضائی و روحانیت می‌تواند حرکت به سمت اهداف را بسیار سریع‌تر کند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان، چهار عامل اصلی برای موفقیت انتظامی در شهرستان‌ها را چنین برشمرد: خوشایند سازی و زیباسازی محیطی، اصلاح الگوی رفتار، اصلاح فرایندها و تقویت خلاقیت و نوآوری باید در دستور کار باشد.

وی پنج مطالبه اصلی خود از فرمانده جدید نیز انضباط دائمی، آموزش مستمر، آمادگی عملیاتی مطلوب، اقتدار قانونی و اخلاق حرفه‌ای اعلام کرد و افزود: با اجرای این برنامه‌ها و همراهی مردم، می‌توانیم امنیت و آرامش پایدار را در خلیل‌آباد حفظ و ارتقا دهیم.

گفتنی است؛ در این مراسم توسط جانشین انتظامی خراسان رضوی با تقدیر از خدمات مهدی حسن زاده در طول ۴ سال خدمت وی در شهرستان خلیل آباد محمد تقی قربانی را به عنوان فرمانده جدید انتظامی در این شهرستان به حاضران معرفی کرد.

سرهنگ حسن زاده هفته گذشته به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن منصوب شده بود.