رشد ۲۰ درصدی خدمات مواکب سیستان و بلوچستان در راهپیمایی اربعین حسینی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در اربعین حسینی، استان سیستان و بلوچستان بار دیگر به عنوان میزبان گرم و پرشور زائران اباعبدالله الحسین (ع) ظاهر شده است. مواکب این استان، با تلاش خالصانه خادمان حسینی و حمایت‌های مردمی، خدمات گسترده و متنوعی را در طول مسیر راهپیمایی اربعین ارائه می‌کنند. از صبحانه‌های گرم و مقوی گرفته تا ناهار و شام، میان‌وعده‌ها، عصرانه و پذیرایی شبانه، مواکب سیستان و بلوچستان با عشق و ارادت به امام حسین (ع)، لحظاتی پرخاطره را برای زائران رقم می‌زنند.

علاوه بر خدمات غذایی، مواکب این استان خدمات جانبی مانند کفاشی، خیاطی، آرایشگاه، پزشکی و درمانی، و حتی وای‌فای رایگان را نیز ارائه می‌دهند. افزایش ظرفیت اسکان زائران و بهبود کیفیت خدمات، نشان‌دهنده تلاش مستمر مردم سیستان و بلوچستان برای رفع نیازهای زائران و ایجاد شرایطی مناسب برای اسکان آنهاست.

افزایش کیفی و کمی خدمات مواکب سیستان و بلوچستان با ارتقا تجهیزات و مکانیزه سازی

امسال، با مکانیزه شدن فرایندها در مواکب، جهشی چشمگیر در کیفیت و تعداد پذیرایی‌ها مشاهده می‌شود. استفاده از دستگاه‌های مدرن مانند کباب‌زن اتوماتیک و فرهای تولید کلوچه خرمایی زابلی، سرعت تولید را افزایش داده و امکان پذیرایی از تعداد بیشتری از زائران را در زمان کمتر فراهم کرده است.

این دستگاه‌ها با کمک‌های مردمی و تلاش خادمان حسینی خریداری شده‌اند و نقش کلیدی در بهبود خدمات داشته‌اند. مواکب سیستان و بلوچستان با استفاده از این تجهیزات، کارایی خود را افزایش داده و کیفیت غذاها را در سطح بالایی حفظ کرده‌اند. مکانیزه شدن خدمات، علاوه بر کاهش بار کاری خادمان، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و صرفه جویی و مدیریت بهینه منابع را فراهم کرده است.

فعالیت شبانه روزی مواکب سیستان و بلوچستان به مدت ۱۳ روز در عراق

رامین بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: اربعین حسینی امسال، بار دیگر شاهد میزبانی گرم و پرشور مردم سیستان و بلوچستان از زائران اباعبدالله الحسین (ع) است که با ارائه خدمات متنوع و باکیفیت، یاد و نام سیدالشهدا را گرامی می‌دارند.

مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات سیستان و بلوچستان در ایام اربعین امسال ۱۳ موکب از استان سیستان و بلوچستان به صورت شبانه‌روزی خدمات متنوعی را به زائران اربعین ارائه می‌کنند که شامل صبحانه، ناهار، شام، میان‌وعده در دو نوبت، عصرانه و پذیرایی بعد از شام تا صبح می‌شود.

وی افزود: متوسط خدمات هر موکب به این صورت است که ناهار بین ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر، شام ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر و صبحانه بالای ۴۰۰۰ نفر را پوشش می‌دهد. همچنین، میان وعده‌ها در دو نوبت با توزیع حداقل ۶۰۰۰ عدد از انواع بیسکویت، کلوچه سیستانی، کیک، خرما، میوه و سایر اقلام، به زائران ارائه می‌شود.

بختیاری تاکید کرد: مواکب استان علاوه بر خدمات غذایی، خدمات جانبی دیگری مانند کفاشی، خیاطی، آرایشگاه، پزشکی و درمانی، و حتی وای‌فای رایگان را نیز در اختیار زائران قرار می‌دهند. همچنین، چای، دمنوش و شربت به صورت شبانه‌روزی در تمام مواکب سرو می‌شود.

افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت خدمات مواکب استان به نسبت مشابه سال گذشته

وی اظهار داشت: یکی از نکات قابل توجه امسال، افزایش بالای ۲۰ درصدی ظرفیت اسکان زائران نسبت به سال‌های گذشته است که ویژه آقایان و بانوان در نظر گرفته شده است. این امر نشان‌دهنده تلاش مواکب استان برای رفع نیازهای زائران و ایجاد شرایطی مناسب برای اسکان آنهاست.

بختیاری در پایان بیان داشت: همه این تلاش‌ها نشان از رشد حداقل ۲۰ درصدی ارائه خدمات مواکب سیستان و بلوچستان در ایام اربعین نسبت به سال گذشته دارد. این افزایش خدمات، نتیجه همت و تلاش خادمان حسینی و حمایت‌های مردم استان است که با عشق و ارادت به امام حسین (ع) و اهل‌بیت (ع)، در این راه گام برمی‌دارند.