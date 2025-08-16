مکانیزه شدن خدمات مواکب سیستان وبلوچستان در اربعین؛ جهشی در خدمت رسانی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، یوسف برادران مهر: مکانیزه شدن خدمات مواکب در مراسم اربعین حسینی، تحولی چشمگیر در ارائه خدمات به زائران ایجاد کرده است. این روش نوین، نه تنها باعث افزایش کارایی و سرعت در پذیرایی می‌شود، بلکه کیفیت خدمات را نیز به طور قابل توجهی ارتقا می‌دهد. با استفاده از دستگاه‌های مدرن و کارآمد، مواکب قادرند در زمان کوتاه‌تر، تعداد بیشتری از زائران را با غذای گرم و باکیفیت پذیرایی کنند که استان سیستان و بلوچستان در این خصوص پیش قدم شده است.

یکی از مزایای اصلی مکانیزه شدن، کاهش اسراف مواد غذایی است. به عنوان مثال، دستگاه‌های اتوماتیک با دقت بالا کار می‌کنند و از هدر رفت مواد اولیه جلوگیری می‌کنند. این موضوع نه تنها از نظر اقتصادی به صرفه است، بلکه با اصول اخلاقی و اسلامی در زمینه جلوگیری از اسراف نیز همخوانی دارد.

علاوه بر این، مکانیزه شدن باعث کاهش زمان انتظار زائران می‌شود. با تولید انبوه و سریع غذا، زائران می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از خدمات بهره‌مند شوند. این امر به ویژه در شرایطی که تعداد زائران بسیار زیاد است، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

در مجموع، مکانیزه شدن خدمات مواکب نه تنها باعث افزایش تعداد و کیفیت پذیرایی‌ها می‌شود، بلکه گامی مهم در جهت بهبود تجربه معنوی زائران اربعین حسینی است. این روش، نمادی از ترکیب سنت و فناوری است که در خدمت ارزش‌های میهمان‌نوازی و خدمت‌رسانی قرار گرفته است.

خدمت رسانی خدمات مواکب سیستان و بلوچستان در عراق تا یکشنبه ۲۶ مرداد ادامه خواهد داشت

مسئول اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر از ادامه خدمات مواکب استان سیستان و بلوچستان تا سه روز پس از روز اربعین خبر داد.

غلامعلی نوروز پور، بیان کرد: خدمات مواکب استان سیستان و بلوچستان در کشور عراق تا پایان روز یکشنبه ۲۶ مرداد ادامه خواهد داشت تا زائران بتوانند با خیال راحت به ایران بازگردند. این در حالی است که بسیاری از مواکب، به ویژه مواکب عراقی، خدمات خود را بلافاصله پس از روز اربعین متوقف می‌کنند.

مکانیزه شدن خدمات مواکب سیستان و بلوچستان؛ گامی بلند برای افزایش کیفیت و کمیت خدمت رسانی

‌

وی اظهار داشت: یکی از نکات برجسته امسال، مکانیزه شدن بخش قابل توجهی از خدمات مواکب سیستان و بلوچستان است. این اقدام نه تنها باعث کاهش ۳۰ درصدی اسراف مواد غذایی شده، بلکه زمان پذیرایی را به طور چشمگیری کاهش داده و تعداد تولیدات را به طور قابل توجهی افزایش داده است. موکب‌داران با سرمایه‌گذاری مردمی، دستگاه‌های مدرن و کارآمدی را خریداری کرده‌اند تا خدمات خود را ارتقا دهند.

نوروز پور تصریح کرد: به عنوان مثال، یکی از مواکب با خرید دستگاه کباب‌زن اتومات، قادر است ساعتی ۱۰۰۰ سیخ کوبیده تولید کند. این موکب نسبت به سال گذشته، تعداد بیشتری کباب را به زائران ارائه می‌دهد. همچنین، دستگاه فر جوجه کباب دیگری وجود دارد که ساعتی ۵۰۰ کیلوگرم مرغ را به صورت کبابی پخت می‌کند.

وی اظهار داشت: مکانیزه شدن خدمات تنها به غذاهای گرم محدود نمی‌شود. در برخی مواکب، نان و کلوچه خرمایی زابلی نیز به صورت مکانیزه و در تعداد بالا تولید می‌شود. حتی دستگاه مرغ کنتاکی در برخی مواکب نصب شده است تا تنوع بیشتری در غذاها ایجاد کند.

مسئول اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان سیستان و بلوچستان گفت: یکی از خدمات ویژه مواکب سیستان و بلوچستان، تهیه آب دوغ خیار به عنوان بخشی ثابت از پذیرایی است. با توجه به گرمای شدید هوا در عراق، این نوشیدنی نقش مهمی در پیشگیری از گرمازدگی زائران ایفا می‌کند.

وی بیان کرد: مکانیزه شدن خدمات در مواکب سیستان و بلوچستان نه تنها باعث افزایش کارایی و کاهش هدر رفت منابع شده، بلکه کیفیت و تعداد پذیرایی‌ها از زائران اربعین حسینی را به طور چشمگیری ارتقا داده است. این اقدام، گامی مهم در جهت بهبود خدمات‌رسانی به زائران و ترویج فرهنگ میهمان‌نوازی ایرانی - اسلامی است.