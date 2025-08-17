حضور بیش از ۹۰ هزار نفر در راهپیمایی جاماندگان اربعین سیستان وبلوچستان

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی جهانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حضور گسترده مردم ولایت مدار استان سیستان و بلوچستان در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی امسال و خدمت رسانی گسترده بیش از ۱۰۰ موکب در سراسر استان، بیانگر انسجام جامعه و تعلق عمیق به ارزش‌های حسینی است و می‌تواند به تقویت وحدت و همدلی در استان کمک کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: بیش از ۹۰ هزار نفر در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی امسال در سراسر استان حضور یافتند. این حضور نشان دهنده علاقه و شور و شوق حسینی در بین مردم استان است که نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: این رویداد تنها مراسم عزاداری نیست؛ بلکه فرصتی برای خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه و تقویت ارتباطات بین اقشار است و می‌تواند به تقویت پویایی و تعاملات اجتماعی بین مردم، تشکل‌ها و نهادهای گوناگون منجر شود.