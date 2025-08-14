ارائه خدمت پایدار به مردم شادگان اولویت شرکت آب و فاضلاب خوزستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری ظهر امروز پنجشنبه در جریان بازید مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان از سطح شهر و روستاهای شادگان اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب خوزستان به دغدغه مردم شادگان اهمیت دهد و به مسأله آب و فاضلاب این شهرستان توجه ویژه داشته باشد.

وی افزود: اجرا و تکمیل پروژه‌های آب و فاضلاب در شهرستان شادگان باید با سرعت بیشتری صورت گیرد.

نماینده مردم شادگان ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب خوزستان باید با یک کار جهادی مشکلات آب و فاضلاب شهرستان شادگان به صورت اساسی و ماندگار برطرف شوند.

خنفری در پایان گفت: اجرا و تکمیل پروژه‌های آب و فاضلاب در سطح شهرستان شادگان در اولویت قرار گیرد.