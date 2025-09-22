  1. استانها
  2. خوزستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان جدید شادگان

ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان جدید شادگان

شادگان – نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم شتاب‌بخشی به روند تکمیل بیمارستان جدید این شهرستان تأکید کرد و گفت: این پروژه یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم است.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمارستان جدید شادگان از اولویت‌های اصلی حوزه سلامت شهرستان است و کمبود امکانات درمانی فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده است. ما موظف هستیم با تمام توان این پروژه را تکمیل کنیم.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در ماه‌های اخیر افزود: جلسات متعددی در سطح ملی برگزار کرده‌ایم که نتیجه آن تخصیص بخشی از اعتبارات و همچنین وعده مسئولان برای تأمین بودجه تکمیلی بوده است. این روند را تا روز افتتاح بیمارستان دنبال خواهیم کرد.

نماینده مردم شادگان تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد پروژه‌ای با این اهمیت به دلیل مشکلات مالی یا اجرایی متوقف بماند. تسریع و تسهیل در عملیات اجرایی بیمارستان باید در اولویت همه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

کد خبر 6598093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها