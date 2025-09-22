ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان جدید شادگان

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمارستان جدید شادگان از اولویتهای اصلی حوزه سلامت شهرستان است و کمبود امکانات درمانی فشار زیادی بر خانوادهها وارد کرده است. ما موظف هستیم با تمام توان این پروژه را تکمیل کنیم.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در ماههای اخیر افزود: جلسات متعددی در سطح ملی برگزار کردهایم که نتیجه آن تخصیص بخشی از اعتبارات و همچنین وعده مسئولان برای تأمین بودجه تکمیلی بوده است. این روند را تا روز افتتاح بیمارستان دنبال خواهیم کرد.
نماینده مردم شادگان تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد پروژهای با این اهمیت به دلیل مشکلات مالی یا اجرایی متوقف بماند. تسریع و تسهیل در عملیات اجرایی بیمارستان باید در اولویت همه دستگاههای مسئول قرار گیرد.
