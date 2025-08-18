قانون مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شادگان باید اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری ظهر امروز در جلسه تعیین و بررسی مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های مستقر در شهرستان با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان و جمعی از مسئولان شهرستان و مدیران عامل شرکت‌ها و دستگاه‌های مربوطه، با اشاره به حضور شرکت‌های فولاد شادگان، نفت و گاز اروندان، نفت و گاز کارون، پتروشیمی اروند و شرکت خاک‌آب‌سازه، اظهار کرد: هدف این نشست، ساماندهی و مدیریت هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در شهرستان است.

وی افزود: تاکنون سهم شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های قانونی مشخص نبوده و هزینه‌ها پراکنده و غیرهدفمند انجام می‌شد که این روند باید اصلاح شود.

نماینده مردم شادگان تاکید کرد: از این پس هرگونه هزینه‌کرد خارج از چارچوب پذیرفته نخواهد شد و تنها پروژه‌هایی که متناسب با نیاز شهرستان و با تشخیص فرمانداری شادگان تعریف شوند اجرا خواهند شد.

وی ادامه داد: این ریل‌گذاری جدید در هزینه‌کرد اعتبارات نقش مهمی در حل مشکلات شهرستان و حرکت به سمت توسعه پایدار خواهد بود.

خنفری در پایان گفت: مطالبه و خواسته به حق مردم شهرستان شادگان، قانونمند کردن مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها همجوار در این شهرستان است.