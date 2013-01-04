به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های امروز نماز جمعه برازجان با تسلیت اربعین حسینی اظهار داشت: مردم همواره ثابت کرده‌اند که عاشق ائمه اطهار(ع) هستند و به ویژه ارادت بسیار زیادی به سالار شهیدان دارند.

وی افزود: اجتماع میلیونی مردم در روز اربعین تمام دنیا را متوجه خود کرد و مردم با پای پیاده و با عشق و با شور و شعور حسینی خود را به کربلا رساندند و عشق و ارادت خود را به سالار شهیدان نشان دادند.

مصلح با اشاره به برگزاری مراسم بزرگ اربعین در برازجان تصریح کرد: هیئات مذهبی برازجان در اقدامی ارزشمند یک مراسم بزرگ را برگزار کردند و اتحاد و همدلی خود را نشان دادند.

وی اذعان داشت: هیئات مذهبی باید به محتوای عزاداری توجه بیشتری داشته باشند و از ورود خرافات به عزاداری بپرهیزند.

امام جمعه برازجان به هفته وقف اشاره کرد و یادآور شد: آنچه انسان نزد خداوند می‌فرستد ماندگار است و وقف ذخیره ارزشمند انسان است که همواره می‌ماند.

مصلح خواستار گسترش فرهنگ وقف شد و خاطرنشان کرد: می‌طلبد که مردم در سنت حسنه وقف اهتمام ورزند و در واقع وقف برای توسعه کارهای فرهنگی و دینی هزینه می‌شود و اهمیت زیادی دارد.

قیام 19 دی بیانگر اعتماد مردم به روحانیت بود



امام جمعه برازجان به قیام 19 دی اشاره کرد و افزود: این قیام دارای اهمیت زیادی است و در واقع بعد از قیام 15 خرداد از قیام‌های مهم مردمی در تاریخ انقلاب اسلامی است.

وی اظهار داشت: این قیام بار دیگر نشان داد که مردم اعتماد بسیار زیادی به علما و مراجع دارند و روحانیون باید نسبت به تبیین دستاوردهای این قیام اهتمام ورزند.

مصلح در ادامه با تسلیت سالروز شهادت شهید احمدی‌روشن گفت: ایران اسلامی در موضوع هسته‌ای به پیشرفت‌های ارزشمندی دست یافته و دشمنان فکر می‌کردند با شهادت دانشمندان هسته‌ای این روند را متوقف کرده‌اند در حالی که ملت ایران هرگز در برابر دشمنان سر خم نمی‌کند و راه شهیدان بزرگوار را ادامه می‌دهد.

امام جمعه برازجان در ادامه درگذشت استاد برجسته اخلاق آیت‌الله آقامجتبی تهرانی را تسلیت گفت و اذعان داشت: ایشان از اساتید برجسته اخلاق بودند و منشا خیر و برکات فراوانی در کشور شده‌ بودند و جایگاه ویژه‌ای نیز بین طلاب و فضلا داشت.

وی با اشاره به طرح کشف حجاب توسط رضاخان، اظهار داشت: رضاخان با الگوگیری از غربی‌ها تلاش داشت حجاب را از زنان ایران بگیرد ولی زنان مومن ایران با پشتیبانی و حمایت غیورمردان ایران اسلامی مقابل طرح مقاومت کردند.