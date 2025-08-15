بصیرت و تبعیت از ولایت رمز ماندگاری انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان بردسکن با انتقاد تند از غیبت مسئولان شهرستان در مراسم‌های عمومی گفت: مسئولانی که در مراسم‌های عمومی شرکت نمی‌کنند و حتی سالی یک‌بار هم در نماز جمعه حاضر نمی‌شوند، نمی‌توانند ادعای همراهی با مردم داشته باشند.

امام جمعه بردسکن با تأکید بر اینکه بصیرت و تبعیت از ولایت، رمز ماندگاری انقلاب و حفظ دستاوردهای آن است، اظهار داشت: اغتشاشات، شورش‌های خیابانی و هشت سال دفاع مقدس ثابت کرد که امدادهای الهی همواره پشتیبان ملت بوده است.

وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) در دوران جنگ تحمیلی گفت: ایشان فرمودند «بروید و جبهه نصرت الهی را باز کنید»؛ یعنی با نیت الهی تلاش کنید و زحمت بکشید، بر اساس قرآن کریم، جبهه حق بر دو اصل صبر و تقوا استوار است و هر کس این دو را رعایت کند، زیانی نخواهد دید.

امینی در ادامه با تقدیر از حضور پرشور مردم در همایش بزرگ جاماندگان اربعین بردسکن و خدمات دستگاه‌های مسئول، افزود: مردم ولی‌نعمت ما هستند و مسئولان باید با حضور در میان آنان، فرصت شنیدن مشکلات و دلگرمی‌بخشی را فراهم کنند.

امام جمعه بردسکن با لحنی انتقادی گفت: برخی از مسئولان ارباب رجوع را پشت در معطل می‌کنند و در نهایت پاسخ رد می‌دهند، این رویه نه‌تنها نادرست، بلکه بی‌احترامی به مردم است و باید اصلاح شود.