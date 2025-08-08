به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر امینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن با اشاره به اهمیت «دین و دانش» در پیشرفت کشور اظهار کرد: از انقلاب اسلامی تا تحقق تمدن نوین اسلامی، دین و دانش نقشه راه ملت ایران است و دشمنان با این دو مقوله اساسی مخالف هستند، زیرا ترکیب ایمان و علم قدرتآفرین است.
امام جمعه بردسکن افزود: دشمن میخواهد ایران را آلوده و بیهویت کند و تلاش دارد دین و دانش را از جامعه ما بگیرد، اما این دو عامل سرمایه وحدت ملی و همدلی مردم هستند و دینداران، وطندوستان واقعی محسوب میشوند.
وی با اشاره به تجربه همبستگی در جنگ ۱۲ روزه گفت: وقتی متحد شدیم، در برابر جرثومه فساد ایستادیم، همانطور که شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند، ایران حرم است و همه باید از آن پاسداری کنیم.
امینی در ادامه با اشاره به مناسبتهای پیشرو افزود: در آستانه اربعین حسینی و روز خبرنگار، لازم است یاد و خاطره شهید محمود صارمی و پیشکسوتان عرصه خبر همچون نور محمد نوری را گرامی بداریم که سالها زحمت اطلاعرسانی را به دوش کشیدند و امروزه فرزندان ایشان راه مرحوم نوری اولین خبرنگار شهرستان را ادامه میدهند.
امام جمعه بردسکن از خطبهها به مسائل معیشتی مردم پرداخت و گفت: مسئولان باید فکری به حال گرانیها و جلوگیری از احتکار کنند، مردم در فشار اقتصادی و استرس دائمی هستند، درآمدها ثابت است اما قیمتها روزبهروز افزایش مییابد، اگر مسئولان قصد خدمت ندارند، نباید مسئولیت بپذیرند.
وی با طرح پرسشی انتقادی از قطعی برق افزود: مسئول شهرستان میگوید ما مسئول توزیع برق هستیم و قطعی با ما نیست ولی آیا وزیر نیز مسئول توزیع برق است؟ اگر این طور است یک ربات نیز میتواند کارش را انجام دهد، این شیوه اداره کشور به گونهای است که حتی نوجوانان هم میتوانند از عهده آن برآیند، هر چه کم است، قطع میکنند.
امینی با گلایه از وضعیت زیرساختها گفت: اگر میخواهید کیفیت یک وسیله نقلیه را بسنجید، آن را در جاده بردسکن به سبزوار آزمایش کنید؛ اگر در این مسیر خراب نشد، وسیله خوبی است، متأسفانه برخی مسئولان ما در شأن مملکتداری عمل نمیکنند.
امام جمعه بردسکن تأکید کرد: بیتوجهی به زیرساختها، نظارت ناکافی بر بازار و کمکاری برخی مسئولان، فشار زیادی بر مردم وارد کرده است و باید دستگاههای اجرایی هرچه سریعتر برای رفع این مشکلات اقدام کنند.
