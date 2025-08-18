به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامیان ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: حوزه سلامت در شهرستان‌های کوچک یکی از پرتنش‌ترین حوزه‌هاست و خبرنگاران باید در این زمینه با نگاه مطالبه‌گرانه ورود کنند.

وی با بیان اینکه بیمارستان بردسکن با ۲۵ سال قدمت با کوهی از مشکلات روبروست، افزود: تأسیسات بیمارستان فرسوده بوده و نیازمند بازسازی اساسی است و طبق مجوز صادره، بیمارستان قرار بود ۱۷۰ تختخوابی باشد اما این ظرفیت به ۱۰۰ تخت کاهش یافته که در حال حاضر پیگیر اخذ مجوز ۱۷۰ تختخوابی هستیم و ساخت آن پس از اخذ ماده ۲۳ به‌صورت طبقاتی دنبال خواهد شد.

امامیان هزینه ساخت یک بیمارستان جدید را حداقل هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: در دو سال اخیر ۹۵ درصد تجهیزات بیمارستانی نوسازی شده و تنها دو بخش باقی مانده که در صورت تجهیز، کل بیمارستان از تجهیزات نو برخوردار خواهد شد.

رئیس شبکه بهداشت بردسکن افزود: سال گذشته جذب پزشکان متخصص روند مطلوبی داشت اما در حوزه چشم‌پزشکی پزشک جذب شده ولی تجهیزاتی در شهرستان نیست و عملاً چشم پزشک ما بیکار است.

وی گفت: دو چشم‌پزشک در شهرستان حضور دارند اما به دلیل نبود تجهیزات عملاً بیکار هستند و فقط به معاینه بیماران می‌پردازند که برای تجهیز اعتبار ۲ میلیارد تومانی را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه نگهداشت پزشکان در شهرستان‌ها سخت‌تر از جذب آن‌هاست، اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۳ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف در بیمارستان فعالیت دارند و همچنین در بخش ارتوپدی دو پزشک مطب خود را بزودی افتتاح خواهند کرد.

وی ادامه داد: در حوزه اتاق عمل با توجه به حضور دو متخصص زنان و زایمان، دو متخصص ارتوپدی، دو متخصص جراحی عمومی و همچنین افزوده شدن یک متخصص گوش وحلق و بینی و جراحی سر وگردن با ترافیک جراحی مواجه که نیازمند یک اتاق عمل جدید و بهسازی اتاق عمل فعلی با هزینه ۳ میلیارد تومان هستیم.

امامیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستان با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان خریداری و پیمانکار آن اقدامات لازم را انجام داده و تنها منتظر نصب آن هستیم.

وی با اشاره به کمک خیرین حوزه سلامت اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ خیرین یک میلیارد و ۷۵۶ میلیون تومان به مرکز بهداشت و ۹۰۰ میلیون تومان به بیمارستان کمک کردند که در مجموع ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است و این در حالی است که در چهار ماه نخست امسال بیش از یک میلیارد و ۲۵ میلیون تومان کمک خیرین جذب شد.

امامیان در ادامه سخنان خود گفت: در حوزه اورژانس ۱۱۵ و بیمارستان مجموعاً ۱۲ آمبولانس در اختیار داریم که تنها یکی از آن‌ها نو است که سال گذشته با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان به اورژانس شهری اختصاص داده شد، لذا مابقی آمبولانس‌ها کارکرد بالای ۵۰۰ کیلومتر دارند که فرسوده بوده و با مشکلات جدی روبرو هستند.

مدیر شبکه بهداشت شهرستان بردسکن با تقدیر از کمک‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: در چهارماهه امسال بیش از ۱ میلیارد تومان جهت تجهیزات اخذ شد و در سال گذشته نیز ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار از دانشگاه جذب که صرف خرید تجهیزات بیمارستانی شد.

وی اظهار کرد: آزمایشگاه بیمارستان بردسکن با کمک بخش خصوصی و با تعرفه دولتی یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های منطقه است و تنها در چهار ماهه نخست سال ۱۵۲ هزار و ۸۶۸ آزمایش در آن انجام شده که ظرفیت بزرگی برای شهرستان محسوب می‌شود.

گفتنی است؛ در پایان به پاس زحمات خبرنگاران در حوزه سلامت از آنان با اهدای لوح تجلیل شد.