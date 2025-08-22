لزوم بصیرت در برابر دشمنان داخلی و خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر امینی در خطبههای نماز جمعه این هفته بردسکن، با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، به اهمیت نهاد خانواده و ضرورت استحکام آن اشاره کرد و گفت: زندگی اهل بیت (ع) سراسر عشق و محبت بوده و خانواده باید کانونی باشد که زن و شوهر در کنار یکدیگر با محبت زندگی کنند، چرا که زندگی با محبت، زندگی پایدار و پیوسته است.
امام جمعه بردسکن در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط سیاسی کشور پرداخت و افزود: پس از جنگ تحمیلی دو جریان معاند علیه کشور فعال شدند؛ نخست جریان خارجی متشکل از عبری، عربی و غربی و دوم جریان داخلی وابسته به غرب که با صدور بیانیهها و اقدامات سیاسی به دنبال تضعیف نظام هستند.
وی با اشاره به نمونههای تاریخی از نفوذیها و شایعهسازان در دوران امام علی (ع)، گفت: اگر بصیرت نداشته باشیم، تاریخ تکرار خواهد شد، برخی از مواضع گروههای داخلی و نامهها و بیانیههای اخیر نیز در راستای القائات دشمن است.
امینی با انتقاد از تداوم بحث مذاکرات هستهای اظهار داشت: همان کسانی که مذاکره را بر رهبری تحمیل کردند امروز طلبکارانه سوال میکنند چرا نتیجهای نگرفتیم؛ در حالی که سالها گفتوگو هیچ دستاوردی نداشت.
امام جمعه بردسکن گفت: با استناد به سخن امام حسن مجتبی (ع) در ماجرای جنگ صفین که «اگر انگیزه جنگ دینی باشد پیروزی حاصل میشود اما اگر انگیزه مادی باشد شکست حتمی است»، بر ضرورت اخلاص در عمل و مقاومت در برابر دشمن تأکید کرد.
وی ضمن گرامیداشت هفته دولت، از مسئولان خواست در میان مردم حضور داشته باشند و مشکلات آنان را از نزدیک پیگیری کنند و گفت: هفته آینده فرماندار بردسکن گزارشی از عملکرد شهرستان ارائه خواهند داد.
امینی همچنین با رد شایعات مطرح شده علیه برخی دستگاهها در فضای مجازی، اظهار کرد: بسیاری از این مطالب صحت ندارد و دفتر امام جمعه با شماره تلفن مستقیم آماده پاسخگویی و رفع شبهات است.
