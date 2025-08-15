به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر محمودآباد با اشاره به آیه شریفه «وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ» اظهار کرد: از برترین جلوههای تقوای الهی، تعظیم شعائر الله است و برترین شعائر الهی، شعائر حسینی (ع) است که اوج آن را در ماه محرم و ایام تاسوعا و عاشورا شاهد بودیم. اکنون نیز در ماه صفر، فصل دوم این رسالت الهی با محوریت اربعین حسینی (ع) در جریان است.
وی پیادهروی اربعین را بزرگترین اجتماع دینی در جهان دانست و تصریح کرد: بشریت با این خصوصیات و کیفیت بینظیر، هیچ شبیه و نظیری برای اربعین نمیشناسد.
حجتالاسلام موسوی اربعین را حرکتی به سوی حجت خدا، به سوی امام و به سوی حسین زمان دانست و افزود: این حرکت به سوی اسلام ناب است؛ اسلام حماسه، اسلام مقاومت، اسلام عقلانیت، اسلام ولایت، اسلام اخلاق و عرفان، اسلام عدالت و معنویت، اسلام فتوت و جوانمردی، و اسلام صلح و امنیت که همه اینها از آموزههای سید و سالار شهیدان (ع) است.
امام جمعه محمودآباد تأکید کرد: در حقیقت، حرکت اربعین یک راهپیمایی بزرگ و یک مانور عظیم بر علیه جریان شرک و کفر و جاهلیت مدرن و بر علیه دشمنان شناختهشدهی حسین زمان ما است.
وی با اشاره به سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان اضافه کرد: مقاومت یک نیروی مستقل و جدای از ملت لبنان نیست، بلکه ریشهای عمیق در حافظه جمعی و هویت شیعه و سایر اقشار این کشور دارد.
امام جمعه محمودآباد افزود: یکی از پیامهای مهم این سفر، تثبیت جایگاه مقاومت در معادلات رسمی و سیاسی لبنان بود. همچنین، این سفر بر غیرقابل مذاکره بودن توان نظامی حزبالله به عنوان یک قدرت بازدارنده در منطقه تأکید کرد.
حجتالاسلام موسوی در ادامه تصریح کرد: سفر لاریجانی نقش بسزایی در بازسازی روحیه و همافزایی محور مقاومت در سطح منطقهای ایفا کرد.
وی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، ضامن بقا و تداوم محور مقاومت است و به عنوان یک بازیگر غیرقابل حذف در معماری امنیت منطقه، همچنان در میدان و صحنه تحولات فعال خواهد بود.
