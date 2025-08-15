۴ مصدوم بر اثر برخورد سواری با گاردریل در آزادراه پیامبر اعظم(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرسلی عصر جمعه با اعلام این خبر گفت: حوالی ساعت ۱۳ ظهر امروز گزارش تصادف در آزادراه پیامبر اعظم به پایگاه امداد و نجات جاده‌ای سیدالشهدا اعلام گردید.

وی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه سیدالشهدا شهرستان بستان آباد با خودرو آمبولانس به محل حادثه، اتوبان پیامبر اعظم اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر بستان آباد بیان کرد: نجاتگران پایگاه سیدالشهدا ضمن تثبیت و ایمن سازی صحنه حادثه نسبت به امدادرسانی مصدومین اقدام نمودند و ۱ مصدوم حادثه توسط یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به بیمارستان استاد شهریار بستان آباد انتقال داده شد.