۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۳۲

۴ مصدوم بر اثر برخورد سواری با گاردریل در آزادراه پیامبر اعظم(ص)

بستان آباد- رئیس جمعیت هلال احمر بستان آباد از مصدوم شدن ۴ نفر بر اثر برخورد سواری دناپلاس با گاردریل در آزادراه پیامبر اعظم(ص) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرسلی عصر جمعه با اعلام این خبر گفت: حوالی ساعت ۱۳ ظهر امروز گزارش تصادف در آزادراه پیامبر اعظم به پایگاه امداد و نجات جاده‌ای سیدالشهدا اعلام گردید.

وی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه سیدالشهدا شهرستان بستان آباد با خودرو آمبولانس به محل حادثه، اتوبان پیامبر اعظم اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر بستان آباد بیان کرد: نجاتگران پایگاه سیدالشهدا ضمن تثبیت و ایمن سازی صحنه حادثه نسبت به امدادرسانی مصدومین اقدام نمودند و ۱ مصدوم حادثه توسط یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به بیمارستان استاد شهریار بستان آباد انتقال داده شد.

کد خبر 6561176

