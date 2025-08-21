  1. استانها
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

۲۰۳ کشته و نزدیک ۳ هزار مجروح در جاده های آذربایجان شرقی

تبریز-رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی گفت: در چهار ماهه سال ۱۴۰۴ در اثر تصادفات جاده ای تعداد ۲۰۳نفر جان خود را از دست داده و ۲۹۹۱نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب آبراهه روز پنجشنبه گفت: تجزیه و تحلیل تصادفات سال‌های گذشته نشان می‌دهد بیشترین تصادفات فوتی در شهریور ماه رخ داده است لذا در راستای ارتقای ایمنی عبور و مرور و حفظ جان هم وطنان و کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی، تیم‌های پلیس راه استان به صورت مستمر و هدفمند از امروز تا آخر شهریور ماه اقدام به تشدید کنترل و برخورد قانونی با رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت، سبقت، تجاوز به چپ و صحبت کردن با تلفن همراه در حین رانندگی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: خودروهای که دو تخلف حادثه ساز را همزمان انجام دهند توسط تیم‌های پلیس راه توقیف و ترخیص آنها بعد از پایان شهریور ماه مقدور خواهد بود و رانندگانی که یک تخلف حادثه ساز انجام دهند گواهینامه آنها به صورت سیستمی و فیزیکی ضبط به مدت سه ماه ضبط خواهد شد.

