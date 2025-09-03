به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نصیربیگی، روز چهارشنبه گفت: ارکستر بزرگ تبریز به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز و با همکاری انجمن موسیقی استان با حضور هنرمندان شهر تشکیل شده و در مناسبت‌های مختلف به اجرای برنامه می‌پردازد.

وی افزود: سال‌ها جای خالی ارکستر تخصصی در تبریز احساس می‌شد و امروز مفتخریم که این نیاز جدی فرهنگی با حمایت شهرداری تبریز و همراهی اهالی هنر به سرانجام رسیده است.

وی اظهار داشت: بیش از ۵۰ نفر نوازنده، از مجموع قریب یکصد نوازنده‌ای که برای حضور اعلام آمادگی کرده بودند، در این ارکستر جذب شده است که در آینده احتمال بیشتر شدن تعداد و نیز تغییر و یا استافده از ظرفیت سایر هنرمندان فراهم خواهد شد.

نصیربیگی ادامه داد: نوازندگان با ترکیب اساتید و پیشکسوتان و جوانان و تحصیل کردگان، از سازهای تار، کمانچه، تارباس، عود، قانون، بالابان، قاوال، ناغارا، قوشا و پیانو در این ارکستر حضور دارند و قطعاتی از استاد سخن محمدحسین شهریار و زنده یاد محمد دست پیش را با ارکستراسیون حرفه‌ای و براساس آثار زنده یاد علی سلیمی اجرا خواهند کرد.

نصیربیگی خاطر نشان کرد: شهرداری تبریز در کنار مسئولیت‌های عمرانی و خدماتی، همواره رسالت فرهنگی مهمی را نیز بر دوش دارد و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری به عنوان متولی این عرصه تلاش کرده است با ایجاد این ارکستر، زمینه‌ای تازه برای بالندگی و ارتقای موسیقی در تبریز فراهم آورد.

معاون شهردار تبریز با اشاره به نخستین اجرای رسمی ارکستر خاطرنشان کرد: این مجموعه هنری نخستین حضور خود را در کنگره بین‌المللی بزرگداشت استاد شهریار تجربه خواهد کرد.

وی ادامه داد: انتخاب این مناسبت مهم به عنوان نقطه آغاز، پیوندی ارزشمند میان میراث ادبی و ظرفیت‌های موسیقایی تبریز برقرار خواهد کرد.

نصیربیگی در ادامه ضمن قدردانی از جامعه هنری گفت: اعتماد و همراهی هنرمندان با خانواده فرهنگی شهرداری، بزرگ‌ترین پشتوانه برای شکل‌گیری این ارکستر بود و زحمات و تلاش‌های بی‌دریغ هنرمندان و استادان موسیقی تبریز در مسیر تأسیس این مجموعه شایسته تقدیر است.