۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

یک فوتی و ۴ مصدوم در اثر برخورد خودرو وانت با سمند در شهرستان میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از برخورد یک دستگاه سواری وانت با یک دستگاه سمند در جاده میانه به ترک خبر داد و گفت: متاسفانه یک نفر فوت و ۴ نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی بعدازظهر سه شنبه در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اعلام یک فقره تصادف در آدرس اعلامی، بلافاصله مأموران پلیس به همراه عوامل اورژانس، آتش نشانی و هلال احمر جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با حضور مأموران و عوامل امدادی در محل حادثه مشخص شد، خودروهای اعلامی با هم برخورد کرده که در این حادثه ۴ نفر از سرنشین‌ها توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی شهرستان انتقال داده شدند که متأسفانه یک نفر هم بصورت عابر پیاده در کنار جاده بوده که خودروها پس از تصادف به فرد مذکور برخورد و بر اثر شدت جراحت وارده فوت می‌نماید.

