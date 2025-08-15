سردار گودرزی: حتی یک مورد خروج غیرمجاز از مرزهای اربعینی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدعلی گودرزی شامگاه جمعه در مرز مهران با اشاره به تلاشهای مرزبانی برای تسهیل تردد و ایجاد امنیت زائران اربعین، اظهار داشت: مرزبانی به صورت لحظهای کار دیپلماسی خود را جهت تسهیل در رفت و آمد و ایجاد امنیت هم در خاک عراق و در مناطقی که منتهی میشود به پایان مرزی مهران ادامه میدهد.
وی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی مرزی در تأمین امنیت زائران، افزود: این دیپلماسی مرزی به حمدالله باعث شده که تا این لحظه که در خدمت شما هستیم، یک مورد منفی برای زائرین چه در داخل خاک عراق و چه در مسیرهایی که منتهی میشود به خاک مقدس جمهوری اسلامی به حمدالله به وجود نیامده است.
سردار گودرزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تأمین امنیت مرزها، گفت: با اقدامات گشتهای همزمان و مشترکی که ما با عراق داشتیم، استفاده از سیستمهای الکترونیکی، اپتیکی، پهپادی، همه این موضوعها دست به دست همدیگر داد و به حمدالله امنیت کاملاً برقرار است.
نظر شما