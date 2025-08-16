«حمید نظرخواه علیسرایی» رئیس هیأت داوران زبانهای ایرانی مسابقه بینالمللی «آسیای ادبی ۲۰۲۵» در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فراخوان پنجمین دوره مسابقه بینالمللی «آسیای ادبی ۲۰۲۵» قزاقستان با هدف کشف استعدادهای ادبی و گسترش تبادلات فرهنگی میان ملتهای آسیا و جهان منتشر شد.
وی افزود: این دوره از مسابقات به مناسبت سالگرد تأسیس دولت قزاقستان برگزار میشود و موضوع آثار آزاد است.
نظرخواه در خصوص شرایط شرکت در این مسابقه اضافه کرد: زبان آثار: فارسی، گیلکی، تالشی و سایر زبانهای ایرانی (با تأیید هیأت داوران)، بخش شعر: حداکثر سه اثر، مجموعاً تا ۸۰ سطر، بخش داستان کوتاه: حداکثر دو اثر، هرکدام تا ۱۰۰۰ کلمه
نظرخواه افزود: علاقهمندان باید آثار خود را تا ۹ مهر ۱۴۰۴ در قالب یک فایل Word با فونت B Nazanin، اندازه ۱۴ و فاصله خطوط یکسان به ایمیل ioanna_1994_94@mail.ru ارسال کنند.
به گفته وی، فایل ارسالی باید شامل نام و نام خانوادگی (فارسی و انگلیسی)، کشور، استان، شهر، عنوان اثر، شماره تماس و آدرس ایمیل باشد. همچنین در صورت استفاده از نام مستعار، درج نام واقعی الزامی است.
این مسابقه به ابتکار بخیت رستموف، شاعر، نویسنده و دیپلمات قزاق، برگزار میشود و جوایز شامل مدال جایزه بزرگ ICPD و سه گواهی تقدیر برای برندگان برتر است.
همچنین عناوین افتخاری چون «شاعر سال»، «نویسنده سال»، «روزنامهنگار سال»، «چهره رسانهای سال» و «وبلاگنویس سال» به همراه گواهی، دیپلم و نامه تشکر به برگزیدگان اعطا خواهد شد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۹۱۱۵۰۱۳۴۹۲ تماس بگیرند.
