به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، دامون رزمجویی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، با هدف حمایت از زیستبوم فناوری و نوآوری استان قزوین و توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی وارد این استان شد.
رزمجویی در نخستین بخش از سفر به استان قزوین، با حضور در دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) در نشستی تخصصی با رویکرد بررسی ظرفیتهای فناورانه دانشگاهی و تحقیقاتی شرکت کرد. این نشست با حضور مهدی سیف سهندی، معاون ستاد، جمعی از کارشناسان ستاد، حمید طاهری، رئیس دانشگاه و اعضای هیأت رئیسه این دانشگاه برگزار شد.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی در این نشست بر ضرورت همافزایی دانشگاه و ستاد و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی استان تأکید کرد و گفت: با ترسیم نقشه راه توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری، حمایت و هدایت پژوهشها و فعالان این حوزه و پیوند دانش با صنعت و بازار، میتوان زنجیره ارزش فناوری گیاهان دارویی را تکامل بخشید. ستاد نیز از کاربردیسازی پژوهشها و توسعه بازار در این حوزه حمایت میکند.
وی افزود: ایجاد ارتباط نزدیک میان دانشگاهها، صنعت و بازار در حوزه گیاهان دارویی، تشکیل کارگروهها و نشستهای هماندیشی و تعامل سازنده با فعالان این صنعت میتواند مسیر توسعه فناوری، نوآوری و افزایش سهم محصولات دانشبنیان گیاهان دارویی در اقتصاد کشور را هموار کند.
در ادامه، طاهری، رئیس دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، با اشاره به ظرفیتهای گسترده قزوین در حوزه گیاهان دارویی گفت: «دانشگاه با مأموریت توسعه اقتصاد دانشبنیان در استان، از پژوهشهای علمی و تحقیقاتی در حوزه کشاورزی، بهویژه کشت محصولات کمآببر و گیاهان دارویی، حمایت خواهد کرد.
پس از این نشست، دبیر ستاد و همراهان با حضور در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه، از شرکتهای دانشبنیان مستقر بازدید کردند و از یک محصول دانشبنیان تولید شده در این مرکز رونمایی شد.
نظر شما