به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه با حضور در برنامه ویژه «هر طرف صدای تو» که از شبکه رادیویی صبا پخش می‌شود، به بررسی ابعاد مختلف راهپیمایی بزرگ اربعین و تأثیرات آن بر جهان اسلام پرداخت.

در ابتدای گفت‌وگو، عراقچی با سلام و ادب به زائرین کربلا، از حضور خود در این مراسم بزرگ ابراز خرسندی کرد و گفت: «این راهپیمایی یک حرکت بزرگ شیعی است که انعکاس آن در سطح بین‌المللی بسیار قابل توجه است. هیچ تجمعی به این وسعت در طول سال در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «اربعین ادامه عاشورا است و زائران با حضور خود در این مراسم، عهدی با امام حسین (ع) می‌بندند و مرام شیعه را به نمایش می‌گذارند. امسال، حضور ایرانیان در این مراسم با انگیزه و اراده بیشتری نسبت به سال‌های گذشته بوده است.»

عراقچی همچنین به همکاری‌های دولت عراق با جمهوری اسلامی ایران در برگزاری این مراسم اشاره کرد و یادآور شد، «ما از دولت و مردم عراق به خاطر میزبانی شایسته‌ای که از زائرین اربعین به عمل آوردند، سپاسگزاریم. نظم و ترتیب برگزاری این مراسم هر سال بهتر می‌شود.»

وزیر امور خارجه در ادامه به خدمات کنسولگری‌های ایران در عراق اشاره کرد و افزود: «کنسولگری‌های ما در نجف و کربلا به صورت شبانه‌روزی در خدمت زائرین ایرانی هستند و تلاش می‌کنند تا مشکلات آن‌ها را حل کنند.»

در پایان، عراقچی به تأثیرات راهپیمایی اربعین بر دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: «این گردهمایی به همگرایی و وحدت شیعیان کمک می‌کند و قدرت معنوی و همدلی شیعه را به نمایش می‌گذارد. این همگرایی قطعاً به دیپلماسی ما در سطح بین‌الملل کمک خواهد کرد.»

وی افزود: «این مانور شیعیان در کربلا، هنری چشم‌نواز برای جهانیان است و نشان‌دهنده قدرت ایستادگی و مقاومت شیعه حول محور حضرت اباعبدالله (ع) است. این پیام به وضوح در این گردهمایی به گوش می‌رسد که شیعه همواره در کنار هم و با همدلی و همزبانی، در مسیر عزت و مقاومت حرکت می‌کند.»