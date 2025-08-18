آموزش مسائل دفاعی در مدارس الزامی است؛ ارائه آموزش هوش مصنوعی در ۳ سطح

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران در خصوص توسعه هوش مصنوعی در مدارس گفت: ما برای توسعه هوش مصنوعی در مدارس سه فاز را تعریف کردیم که یکی آموزش هوش مصنوعی در کلاس درس و دیگری شرکت ۱۰۰ هزار معلم برای آموزش هوش مصنوعی در مدارس است. فاز سوم هم تولید محتوا به کمک هوش مصنوعی است که در مراحل آتی ایجاد خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در مراحل تکمیلی به آموزش هوش مصنوعی برای رقابتهای جهانی میاندیشیم گفت: در قالب جشنوارهها موضوع المپیاد هوش مصنوعی را حتماً پیگیری میکنیم.
ایجاد کارگروهی در آموزش و پرورش برای آموزش هوش مصنوعی در کتب درسی
کاظمی با اشاره به اینکه موضوع هوش مصنوعی باید در کتب درسی مطرح شود گفت: کارگروهی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است تا به کمک معاونت علمی ریاست جمهوری این مسئله را بتوانیم به خوبی در کتب درسی جانمایی کنیم.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی در خصوص استفاده آموزش و پرورش از شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی گفت: استفاده از شرکتهای بخش خصوصی بسته به توانمندیهای آنان است طبیعی است که ما به دنبال به روز کردن امکانات و ابزارهای آموزشی باشیم هر شرکتی که بتواند بهترین تجهیزات را تولید کند تلاش خواهیم کرد که از ظرفیت آن استفاده کنیم.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی در خصوص اجباری شدن آموزشهای نظامی در مدارس گفت: هر کس در نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکند باید با پدافند غیرعامل و مباحث آموزش دفاعی آشنا باشد. به هر حال این دوره ممکن است در مدتها و اشکال مختلفی طراحی شود اما هر کس که در ایران لازم است در خدمت نظام وظیفه حضور پیدا کند؛ لازم است با این آموزشهای اولیه نظامی هم آشنا باشد. هنوز به محتوای مشخصی دست پیدا نکردیم اما در دو هفته میتوان این آموزشها را در قالبهای مختلف به دانش آموزان ارائه داد.
نظر شما