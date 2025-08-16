اکران مستندی درباره حسین فاطمی و کودتای ۲۸ مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، مستند سینمایی «فاطمی» به کارگردانی امیرحسین سیاح و فرشاد عسگری کیا و تهیهکنندگی امیرحسین سیاح ۲۸ مرداد در گروه سینمایی «هنر و تجربه» رونمایی میشود.
مستند «فاطمی» به زندگی و مبارزات شهید حسین فاطمی وزیر امور خارجه محمد مصدق و رویدادهای قیام ۳۰ تیر و ۲۸ مرداد میپردازد.
در این مستند که جواد انصافی بهعنوان بازیگر و سالار عقیلی بهعنوان خواننده حضور دارند به نقش حسین فاطمی برای ملی شدن صنعت نفت، انحلال شرکت نفت ایران و انگلیس و بیرون کردن انگلیسیها، تعطیل کردن سفارت انگلستان و تلاش برای تاسیس جبهه ملی تا ارتباط او با کودتای ۲۸ مرداد و جهاد ۳۰ تیر و همچنین اعدام و شهادت فاطمی توسط دربار پرداخته شده است.
مستند «فاطمی» در هجدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» توانست تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین موسیقی متن را به دست بیاورد.
مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه این فیلم روز سهشنبه ۲۸ مرداد همزمان با سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در پردیس سینمایی چارسو با حضور شخصیتهای فرهنگی و سیاسی برگزار میشود و اکران این فیلم از ۵ شهریور در سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنر و تجربه» آغاز میشود.
نظر شما