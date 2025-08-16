به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «لندکروز بهشت» روایتی از رشادتهای سردار شهید حسن حقنگهدار به نویسندگی اکبر صحرایی، توسط انتشارات آسمان سوم منتشر و وارد بازار شد.
در این کتاب که به زندگی شهید حسن حق نگهدار میپردازد، آمده است: این شهید سال ۱۳۳۶ در شیراز و در خانوادهای متدین دیده به جهان گشود. دوران کودکی را در این شهر و در جوار آستان منور احمد بن موسی (ع) گذارند و پس از طی مراحل تحصیل و در بحبوحه مبارزات ملی علیه رژیم ستمشاهی موفق به اخذ دیپلم طبیعی شد.
شهید حق نگهدار از عناصر فعال در برپایی تظاهرات و راهپیماییهای مردمی بهشمار میرفت و با دانشجویان مسلمان و انقلابی نیز فعالیت و همکاری مستمر داشت. پس از پیروزی انقلاب و در آستانه تشکیل نیروی خودجوش و مردمی سپاه پاسداران، شهید حق نگهدار جزو اولین کسانی بود که به خیل سبزپوشان جان بر کف و انقلابی سپاه پیوست.
با شروع جنگ تحمیلی سلاح برگرفت تا اینبار در جبههای دیگر به مبارزه خود با دشمنان اسلام ادامه دهد. شهید حق نگهدار در عرصههای نبرد حضور فعال داشت و به دلیل مدیریت و مسئولیتپذیری و رشادتهایی که از خود نشان داد، وظایف مهمی از جمله فرماندهی محور را در بسیاری از عملیاتها برعهده او سپردند.
شهید حق نگهدار بارها از نواحی مختلف بدن مجروح شده بود و هر بار تشنهتر از پیش تن مجروح خود را در آستان وصال به تماشا نشسته بود. سرانجام در ۲۲ خردادماه سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی شلمچه، در حالیکه مسئولیت محور منطقه عملیاتی لشکر ۱۹ فجر را در عملیات بیتالمقدس ۷ بر عهده داشت در چنگ مزدوران بعثی گرفتار آمد و به خیل عاشوراییان تاریخ پیوست.
کتاب «لندکروز بهشت» به نویسندگی اکبر صحرایی در ۲۲۰ صفحه، چاپ دوم، توسط انتشارات آسمان سوم در سال ۱۴۰۴ منتشر و در بازار کتاب عرضه شده است.
